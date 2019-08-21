Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуостровеRT на русском вчера в 10:12
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
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с чего всё началось
Глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус заявил, что, приехав в Крым, увидел пропасть между реальной обстановкой и тем, что пишут в западных СМИ.РИА Новостивчера в 10:09
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Приехавшие в Крым немцы вступили в борьбу со своими СМИ за правду о полуострове
ИА Крыминформвчера в 08:47
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