За последние месяцы российскую космическую отрасль сопровождала серия громких скандалов: уголовное дело о госизмене против 75-летнего ученого, авария корабля «Союз» с экипажем на борту, загадочное отверстие на борту МКС и доклад Счетной палаты о нарушениях на сотни миллиардов рублей.

с чего всё началось

Наше дело - обеспечить полную техническую поддержку следствию, а выводы будут делать они. Затем с этими выводами ознакомится узкий круг членов комиссии Роскосмоса, и немедленно эта информация будет доложена руководству страны. Это произойдет в ближайшие недели.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что итоги расследования в связи с появлением отверстия в обшивке корабля «Союз МС-09» будут готовы в ближайшие недели.

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