Политика
Причины отмены национализации «Приватбанка» узнали СМИГазета.Ru 04:58
Отмечается, что украинский регулятор категорически не согласен с доводами суда. Ранее сообщалось, что кабмин Украины обжаловал отмену национализации "Приватбанка".
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Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Общество
Пародию на Якубовича в стиле Mortal Kombat удалили с YouTube
Ролик «Леонид Якубович в игре Mortal Kombat» быстро получил славу — более 1,5 миллиона просмотров за неделю.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Экономика
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»
Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено в 10:11
Музыка
Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования
Обновлено 16 мая в 09:51
Финансы
Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году
Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.
Обновлено в 09:54
Музыка
Рудковская сказала, чего не хватило Лазареву для победы
Обновлено в 08:10
Футбол
«Ростов» — «Зенит»: Заболотный начнёт матч с первых минут
Тренерские штабы «Ростова» и «Зенита» определились с составами на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Рита Дакота рассказала об отдыхе на Мальдивах с дочерью Мией
Рита Дакота в настоящий момент отдыхает на Мальдивах с дочерью Мией.
Обновлено в 04:01
Происшествия
На Михаила Светова напали в Казани
В Казани неизвестный напал на члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова. Об этом Светов написал в Twitter .
Обновлено в 10:37
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Участник Московского полумарафона умер после финиша
Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Музыка
Победитель Евровидения-2019 скрыл свою ориентацию ради голосов
Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс (Duncan Laurence), который стал победителем международного песенного конкурса Евровидение-2019, решил скрыть свою сексуальную ориентацию, чтобы не потерять голоса.
Обновлено в 01:39
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны на «Евровидении»
Обновлено в 02:51
Политика
Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.
Обновлено в 08:26
Политика
Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 09:03
Музыка
Сергей Лазарев попал в финал «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». Он проходит в эти дни в Тель-Авиве.
Обновлено 16 мая в 17:20
Авто
Готовимся к лету: подержанные купе и кабриолеты по цене Lada Granta
Правда даже в подержанном виде стоят такие авто немало, да и выбор подобных машин невелик.
Обновлено в 10:00
Политика
Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
Обновлено вчера в 16:19
Единоборства
Шлеменко хочет стать соперником Лоулера на турнире UFC
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
«Так лечат бойцов „лучшей армии“»: полуразвалившийся госпиталь для бойцов ВСУ сняли на видео
Один из раненых бойцов 79-й бригады ВСУ показал, как выглядит военный госпиталь изнутри.
Обновлено в 08:10
Гаджеты
Intel не готова отказаться от производственных мощностей по примеру AMD
Напротив, весь потенциал современных сетевых решений вскоре будет перенесён в беспроводные сети 5G, и Intel готова принимать активное участие в развитии этой экосистемы.
Обновлено в 07:20
Гаджеты
Выдвижная камера смартфона Redmi K20 выдержит 300 тыс. циклов
Выдвижная камера, интегрированная в смартфон Redmi K20, выдержит 300 тыс. циклов закрытия и открытия.
Обновлено в 03:24
Наука
Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз
Обновлено вчера в 04:23
Армия и оружие
На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»
Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».
Обновлено вчера в 22:09
Авто
5 причин не покупать 10-летний автомобиль
Обновлено в 08:50