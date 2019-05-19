Экономика
Причины отмены национализации «Приватбанка» узнали СМИГазета.Ru 04:58
Отмечается, что украинский регулятор категорически не согласен с доводами суда. Ранее сообщалось, что кабмин Украины обжаловал отмену национализации "Приватбанка".
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Объявлен состав делегации США на инаугурации Зеленского
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Происшествия
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Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
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Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
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Политика
SpaceX подала иск к правительству США
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Транспорт
В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам
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Обновлено в 02:53
Политика
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Бельгийский защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что со следующего сезона станет играющим тренером в «Андерлехте».
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Гаджеты
В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei
В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.
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Общество
Петербург принимает участие во Всероссийском полумарафоне «Забег»
Полумарафонцы стартуют и проходят первую часть дистанции вместе с участниками пробега на 10 километров.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Футбол
Агент Головина рассказал о будущем футболиста
Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде
В 12-раундовом бою в Нью-Йорке американец победил соотечественника Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде.
Обновлено в 03:58
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары на Земле
Японец Масао Мацумото, состоявший в старейшей на Земле супружеской паре, умер в возрасте 108 лет. Об этом сообщает агентство Kyodo.
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Музыка
Мадонна и Quavo выступили на финале «Евровидения»
Мадонна выступила на финале «Евровидения», который прошел 18 мая в Тель-Авиве.
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Кино
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Армия и оружие
«Тигры» Сирии применили против террористов тяжелые «Зилзалы» (Видео)
«Зилзал» был разработан для использования против позиций, укреплений и траншей на линии фронта в ближнем бою, что объясняет, почему он не был оснащен системой наведения, - заявил один из офицеров ответственных за атаку.
Обновлено в 03:08
Общество
На Васильевском острове заметили шершней
Жители Санкт-Петербурга сообщают в социальных сетях, что по Васильевскому острову летают шершни.
Обновлено вчера в 23:44
Футбол
«Локомотив» не смог победить «Урал» в Екатеринбурге
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Улан-Удэ сгорел пункт обмена газовых баллонов
Обновлено в 07:26
Политика
Мэй сделает британским депутатам «смелое предложение» по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что депутатам британского парламента будет предложен на рассмотрение новый, с улучшенным пакетом мер вариант сделки по Brexit.
Обновлено в 04:23
Политика
Bild: Меркель готовит перестановки в правительстве Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель рассматривает возможность перестановок в кабинете министров, чтобы упрочить свои политические позиции и доработать до конца четвертый срок во главе правительства.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Экономика
Названы страны, куда россияне стали реже летать
Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 05:20
Политика
Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
Обновлено вчера в 16:19