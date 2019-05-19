Экономика

Причины отмены национализации «Приватбанка» узнали СМИГазета.Ru 04:58

Отмечается, что украинский регулятор категорически не согласен с доводами суда. Ранее сообщалось, что кабмин Украины обжаловал отмену национализации "Приватбанка".
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Отмена национализации «Приватбанка»: НБ не подтвердил нехватку капитала

Вести.Ru06:42

СМИ опубликовали детали решения суда об отмене национализации Приватбанка

РИА Новости06:05

Причины отмены национализации «Приватбанка» узнали СМИ

Газета.Ru04:58
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Политика

Объявлен состав делегации США на инаугурации Зеленского

США направит на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского делегацию из пяти человек.
Обновлено в 01:55
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Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено вчера в 10:54
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Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения

Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
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SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Игры

Kotaku: в 2020 году выйдет Call of Duty: Black Ops 5 с сюжетной кампанией

Обновлено в 03:25
Транспорт

В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам

В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
Обновлено в 02:53
Политика

Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
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Компани станет играющим тренером «Андерлехта»

Бельгийский защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что со следующего сезона станет играющим тренером в «Андерлехте».
Обновлено в 06:56
Гаджеты

В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei

В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.
Обновлено в 05:35
Музыка

Телезрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на Евровидении

Обновлено в 04:59
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Общество

Петербург принимает участие во Всероссийском полумарафоне «Забег»

Полумарафонцы стартуют и проходят первую часть дистанции вместе с участниками пробега на 10 километров.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

В Ставрополе двух девочек-маугли забрали бабушка и дедушка

Обновлено в 07:12
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Футбол

Агент Головина рассказал о будущем футболиста

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде

В 12-раундовом бою в Нью-Йорке американец победил соотечественника Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде.
Обновлено в 03:58
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары на Земле

Японец Масао Мацумото, состоявший в старейшей на Земле супружеской паре, умер в возрасте 108 лет. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Обновлено в 06:23
Музыка

Мадонна и Quavo выступили на финале «Евровидения»

Мадонна выступила на финале «Евровидения», который прошел 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 05:53
Кино

Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»

Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:51
Армия и оружие

«Тигры» Сирии применили против террористов тяжелые «Зилзалы» (Видео)

«Зилзал» был разработан для использования против позиций, укреплений и траншей на линии фронта в ближнем бою, что объясняет, почему он не был оснащен системой наведения, - заявил один из офицеров ответственных за атаку.
Обновлено в 03:08
Общество

На Васильевском острове заметили шершней

Жители Санкт-Петербурга сообщают в социальных сетях, что по Васильевскому острову летают шершни.
Обновлено вчера в 23:44
Футбол

«Локомотив» не смог победить «Урал» в Екатеринбурге

Обновлено в 06:47
Происшествия

В Улан-Удэ сгорел пункт обмена газовых баллонов

Обновлено в 07:26
Политика

Мэй сделает британским депутатам «смелое предложение» по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что депутатам британского парламента будет предложен на рассмотрение новый, с улучшенным пакетом мер вариант сделки по Brexit.
Обновлено в 04:23
Политика

Bild: Меркель готовит перестановки в правительстве Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель рассматривает возможность перестановок в кабинете министров, чтобы упрочить свои политические позиции и доработать до конца четвертый срок во главе правительства.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Экономика

Названы страны, куда россияне стали реже летать

Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 05:20
Политика

Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
Обновлено вчера в 16:19
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Крупнейший банк Украины. Занимает лидирующие позиции по всем финансовым показателям в отрасли. Составляет около четверти всей банковской системы страны, являясь системно важным и крупнейшим сберегательным специализированным банком, обслуживающим треть вкладов населения страны.
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