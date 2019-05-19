Экономика
Причины отмены национализации «Приватбанка» узнали СМИГазета.Ru 04:58
Отмечается, что украинский регулятор категорически не согласен с доводами суда. Ранее сообщалось, что кабмин Украины обжаловал отмену национализации "Приватбанка".
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