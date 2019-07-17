Политика
Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкойДни24 вчера в 17:01
В Донецкой области 17 июля 2014 года потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-777, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines. Все 298 человек, находившихся на борту самолета, погибли.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:12, Вашингтон
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Политика
Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России
Семьи людей, погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, обратились к России в связи с пятой годовщиной трагедии.
Обновлено вчера в 17:59
Авто
На автомобили Lada могли установить дефектные водяные насосы ТЗА
Обновлено в 03:50
Происшествия
Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии
В сети появилось новое видео с пытками осужденных из ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1).
Обновлено в 04:54
Гаджеты
DigiTimes: в октябре AMD и Intel представят новые настольные процессоры
Тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой на производителей материнских плат сообщает, что уже в октябре этого года и AMD, и Intel выпустят новые процессоры для настольных систем.
Обновлено в 05:04
Экономика
Антипинский НПЗ спустя три месяца простоя возобновит работу
«Транснефть» планирует возобновить поставки нефти на Антипинский НПЗ в Тюменской области с 18 июля.
Обновлено в 04:48
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика
Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию
Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Москве задержана мать пациента детского хосписа
В настоящее время женщина дома, но посылка с жизненно-важным препаратом арестована.
Обновлено в 04:30
Политика
Путин поздравил Меркель с 65-летием
Обновлено в 05:06
Экономика
Билла Гейтса подвинули в рейтинге богатейших людей мира
Самый богатый человек Франции, миллиардер Бернар Арно, владеющий модным домом Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, потеснив на третье место основателя Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 04:19
Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Авто
Опубликованы особенности Lada Largus CNG, Granta Cross и Vesta Sport
Специалисты компании «АвтоВАЗ» рассказали об особенностях Lada Largus CNG, Lada Granta Cross и Lada Vesta Sport.
Обновлено в 03:54
Кино
«Игра престолов» установила абсолютный рекорд «Эмми»
Среди мини-сериалов предсказуемо лидирует самое высоко оцененное зрителями шоу в истории ТВ "Чернобыль", от все того же HBO и Sky - девятнадцать номинаций.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Армия и оружие
Первая партия из 8 тысяч автоматов АК-12 поступила на вооружение ЦВО
Первая партия автоматов нового поколения АК-12 из 8 тыс. единиц поступила в рамках гособоронзаказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 04:19
Здоровье
Автопоезд «Забота и здоровье» курсирует по Рязанской области
Очередной выезд автопоезда «Забота и здоровье» состоится 18 июля в село Пустотино Кораблинского района.
Обновлено в 03:10
Политика
США не оставляют попыток отговорить Индию от покупки С-400
Ранее в правительстве сообщали, что поставка всех комплексов в эту страну завершится до конца года.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Бари Алибасов подрался с подругой на «Пусть говорят»
Продюсер Бари Алибасов принялся бить свою подругу Лиану в прямом эфире телевизионной программы «Пусть говорят», которая транслируется по Первому каналу.
Обновлено вчера в 16:07
Армия и оружие
Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии
"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области
Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 03:13
Футбол
Коноплянка не рассматривает предложения из России
«Шальке» продолжает переговоры по трансферу полузащитника Евгения Коноплянки, при этом игрок не рассматривает варианты из России и Китая, сообщает Bild.
Обновлено в 03:04
Политика
В США заподозрили Иран в захвате нефтяного танкера в ОАЭ
В США заявили, что подозревают Иран в возможном захвате базирующегося в ОАЭ нефтяного танкера, который более двух недель назад отключил свой передатчик в Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 12:15
Культура
Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
Обновлено в 03:39