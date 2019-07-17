В Донецкой области 17 июля 2014 года потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-777, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines. Все 298 человек, находившихся на борту самолета, погибли.

Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой

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