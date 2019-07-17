Политика

Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкойДни24 вчера в 17:01

В Донецкой области 17 июля 2014 года потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-777, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines. Все 298 человек, находившихся на борту самолета, погибли.
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Крушение малайзийского Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году

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В Донбассе проходит траурный митинг в память о погибших в катастрофе MH17

РИА Новости05:07

Что мы знаем о крушении Boeing 777 пятилетней давности?

Ежедневные Новости Владивостокавчера в 07:39

Что известно о крушении MH17 над Донбассом через 5 лет после катастрофы

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Парламентская газетавчера в 23:30

Европа не хочет правды уже 5 лет: кто мог сбить малазийский «Boeing» над Донецком

SM Newsвчера в 20:31

В Германии презентовали книгу о катастрофе боинга НМ-17. Комментарии Олега Музыки

Новостной фронт03:58
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:12, Вашингтон
Армия и оружие

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Политика

Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России

Семьи людей, погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, обратились к России в связи с пятой годовщиной трагедии.
Обновлено вчера в 17:59
Авто

Странный пикап Ford, BMW 2 серии Gran Coupe и другие новости за ночь

Обновлено в 03:38
Авто

На автомобили Lada могли установить дефектные водяные насосы ТЗА

Обновлено в 03:50
Происшествия

Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии

В сети появилось новое видео с пытками осужденных из ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1).
Обновлено в 04:54
Гаджеты

DigiTimes: в октябре AMD и Intel представят новые настольные процессоры

Тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой на производителей материнских плат сообщает, что уже в октябре этого года и AMD, и Intel выпустят новые процессоры для настольных систем.
Обновлено в 05:04
Экономика

Антипинский НПЗ спустя три месяца простоя возобновит работу

«Транснефть» планирует возобновить поставки нефти на Антипинский НПЗ в Тюменской области с 18 июля.
Обновлено в 04:48
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика

Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию

Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.
Обновлено в 03:59
Культура

В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

Обновлено в 03:25
Происшествия

В Москве задержана мать пациента детского хосписа

В настоящее время женщина дома, но посылка с жизненно-важным препаратом арестована.
Обновлено в 04:30
Политика

Путин поздравил Меркель с 65-летием

Обновлено в 05:06
Экономика

Билла Гейтса подвинули в рейтинге богатейших людей мира

Самый богатый человек Франции, миллиардер Бернар Арно, владеющий модным домом Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, потеснив на третье место основателя Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 04:19
Политика

Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Авто

Опубликованы особенности Lada Largus CNG, Granta Cross и Vesta Sport

Специалисты компании «АвтоВАЗ» рассказали об особенностях Lada Largus CNG, Lada Granta Cross и Lada Vesta Sport.
Обновлено в 03:54
Кино

«Игра престолов» установила абсолютный рекорд «Эмми»

Среди мини-сериалов предсказуемо лидирует самое высоко оцененное зрителями шоу в истории ТВ "Чернобыль", от все того же HBO и Sky - девятнадцать номинаций.
Обновлено вчера в 14:40
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Армия и оружие

Первая партия из 8 тысяч автоматов АК-12 поступила на вооружение ЦВО

Первая партия автоматов нового поколения АК-12 из 8 тыс. единиц поступила в рамках гособоронзаказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 04:19
Здоровье

Автопоезд «Забота и здоровье» курсирует по Рязанской области

Очередной выезд автопоезда «Забота и здоровье» состоится 18 июля в село Пустотино Кораблинского района.
Обновлено в 03:10
Политика

США не оставляют попыток отговорить Индию от покупки С-400

Ранее в правительстве сообщали, что поставка всех комплексов в эту страну завершится до конца года.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

Бари Алибасов подрался с подругой на «Пусть говорят»

Продюсер Бари Алибасов принялся бить свою подругу Лиану в прямом эфире телевизионной программы «Пусть говорят», которая транслируется по Первому каналу.
Обновлено вчера в 16:07
Армия и оружие

Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии

"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области

Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 03:13
Футбол

Коноплянка не рассматривает предложения из России

«Шальке» продолжает переговоры по трансферу полузащитника Евгения Коноплянки, при этом игрок не рассматривает варианты из России и Китая, сообщает Bild.
Обновлено в 03:04
Общество

Китайские туристы стали угрозой уникальному пляжу во Владивостоке

Обновлено в 02:17
Политика

В США заподозрили Иран в захвате нефтяного танкера в ОАЭ

В США заявили, что подозревают Иран в возможном захвате базирующегося в ОАЭ нефтяного танкера, который более двух недель назад отключил свой передатчик в Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 12:15
Культура

Умер итальянский писатель Андреа Камиллери

Обновлено в 03:39
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