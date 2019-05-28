Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМГазета.Ru 01:38

с чего всё началось

Главная проблема в том, что люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче.

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Экономика Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.

Происшествия Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Футбол Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.

Гаджеты Xiaomi представила два флагманских смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro Компания Xiaomi представила два смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro с выдвижной фронтальной камерой.

Экономика Минфин выступил против выплаты дивидендов РЖД вагонами В середине мая «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что ОАО РЖД может выплатить государству дивиденды за 2018 г. имуществом – недвижимостью и вагонами.

Экономика Владелец befree и Love Republic начал переговоры о покупке Sela Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, ведет переговоры о покупке ретейлера Sela, рассказал источник РБК в инвестиционных кругах и подтвердил консультант на рынке коммерческой недвижимости.

Происшествия Задержана преступная группа, похитившая бизнесмена в Подмосковье Пятеро участников преступной группы задержаны по подозрению в вымогательствах и похищении человека в Подмосковье.

Политика Макрон готов созвать встречу в «нормандском формате» Президент Франции Эмманюэль Макрон готов созвать встречу в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина), как только для этого сложатся условия.

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Происшествия Дочь Пирло сбила машина в Турине Анжела Пирло, дочь экс-полузащитника "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло, попала под машину в Турине.

Наука Ученые рассказали, как избавиться от жира на животе после 50 лет С возрастом человек быстрее теряет мышечную массу и накапливает жир, особенно в районе живота.

Политика Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.

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Общество Роскомнадзор потребовал удалить трансляции E1.ru с протестов в Екатеринбурге Роскомнадзор потребовал у портала E1.ru удалить с YouTube-канала две онлайн-трансляции из сквера у театра драмы в Екатеринбурге, которые проводились во второй и третий день протестов вокруг строительства в сквере храма Святой Екатерины.

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Политика Климкин: решение трибунала ООН сломало логику России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter высказал мнение, что решение Международного трибунала ООН о необходимости немедленного освобождения украинских военных кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы, нарушает все планы Кремля.

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