Политика
Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМГазета.Ru 01:38
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал "Дождь".
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Реформа показала, что ожидания людей на то, что завтра будут больше зарабатывать, будет лучше медицина, лучше образование, оказались перечеркнуты. Россиянам показали - нет, в будущем они просто будут больше работать за те же деньги. Это сильно прибавило пессимизма.
— Валерий Федоров, российский политологВечерняя Казань 02:49
с чего всё началось
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров: «Россия видит себя новым изданием СССР — не сталинского, не горбачевского, а брежневского»
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в программе Hard Day’s Night.Дождьвчера в 15:48
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В BMW запатентовали дрона-мойщика машин
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Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
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Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле
Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Татьяна Петрова, неизвестная девушка с двумя малолетними детьми - мальчиком и девочкой - обратилась к администратору хостела, расположенного в 3-м Покровском проезде, для предоставления им спального места.
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Прохор просьбу не выполнил, но и деньги возвращать не стал. Недавно на 35-летнего музыканта было совершено нападение.
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Общество
Генпрокурор назвал наиболее острую проблему в России
Выступая во вторник перед парламентариями в рамках "правительственного часа" Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что наиболее острой проблемой для граждан остается несоблюдение их трудовых прав.
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Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
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Здоровье
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Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко предложил пожилым россиянам не только заниматься физическими упражнениями для избавления от жира.
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Космос
В «пустыне нептунов» обнаружена уникальная «невозможная» экзопланета
В космической "пустыне нептунов" был найден новый объект.
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Охранник открыл стрельбу в самолете премьера Чехии
Полицейский из службы охраны премьера Чехии Андрея Бабиша выстрелил из пистолета в салоне правительственного самолета, на котором политик возвращался в Прагу после визита в Брюссель.
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Футбол
CAS оставил в силе отстранение «Рубина» от еврокубков
Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение УЕФА об отстранении "Рубина" от участия в еврокубках.
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Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
Обновлено вчера в 19:05
Космос
Полное солнечное затмение ожидается в июле
ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.
Обновлено в 10:55
Кино
Скончался актер из «Крестного отца» Кармине Кариди
В Лос-Анджелесе скончался американский киноактер Кармине Кариди, известный своими ролями в гангстерской саге «Крестный отец».
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Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
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Авто
Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси
Напомним, ранее стало известно, что новый Bentley Flying Spur получит 3D-кожаную обивку салона.
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Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
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Пчелы заблокировали границу Эстонии и России
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Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг кражу серверов СНБО
Техника в ситуационной комнате в администрации президента Украины была взята на аренду, потом её вернули, речи о краже идти не может, заявил пресс-секретарь экс-главы государства Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.
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В Баку полиция останавливает болельщиков «Арсенала» в майках Мхитаряна
Полиция Баку останавливает болельщиков "Арсенала" в майках с фамилией Генриха Мхитаряна, сообщает "Советский спорт".
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На Украине прекратили сборку БТР-4
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XIII Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России", организаторами которого выступают Общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" и Министерство здравоохранения РФ, открылся в среду в столичном Гостином Дворе.
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Крис Хемсворт рассказал об эволюции Тора в «Мстителях»
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Игры
Sony анонсировала дату релиза Death Stranding
Sony опубликовала новый ролик видеоигры Death Stranding японского гейм-дизайнера Хидео Кодзимы, а также назвала дату выхода проекта.
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Политика
Зеленский назначил нового начальника управления Госохраны
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны Украины.
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«Зенит» упразднил должность президента
По информации Sport24, петербургский "Зенит" упразднил должность президента клуба.
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Политика
Лавров назвал ситуацию на Балканах итогом «попустительства ЕС и НАТО»
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