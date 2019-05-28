Политика

Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМГазета.Ru 01:38

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал "Дождь".
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Валерий Федоров
Реформа показала, что ожидания людей на то, что завтра будут больше зарабатывать, будет лучше медицина, лучше образование, оказались перечеркнуты. Россиянам показали - нет, в будущем они просто будут больше работать за те же деньги. Это сильно прибавило пессимизма.
— Валерий Федоров, российский политологВечерняя Казань 02:49
с чего всё началось

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