Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМГазета.Ru 01:38

с чего всё началось

Реформа показала, что ожидания людей на то, что завтра будут больше зарабатывать, будет лучше медицина, лучше образование, оказались перечеркнуты. Россиянам показали - нет, в будущем они просто будут больше работать за те же деньги. Это сильно прибавило пессимизма.

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Хоккей Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.

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Происшествия Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Татьяна Петрова, неизвестная девушка с двумя малолетними детьми - мальчиком и девочкой - обратилась к администратору хостела, расположенного в 3-м Покровском проезде, для предоставления им спального места.

Шоу-бизнес На Прохора Шаляпина совершено нападение Прохор просьбу не выполнил, но и деньги возвращать не стал. Недавно на 35-летнего музыканта было совершено нападение.

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