Причину кризиса в отношениях РФ и Грузии назвали в ТбилисиГазета.Ru вчера в 22:28

В финансовых потерях Грузии из-за ухода российских туристов виноваты власти республики и силы, подконтрольные экс-президенту Михаилу Саакашвили. Об этом в интервью «Известиям» заявила экс-спикер парламента Грузии, оппозиционный политик Нино Бурджанадзе.

с чего всё началось

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой. Об этом сообщает газета "Известия". По ее словам, отношения между Россией и Грузией необходимо вернуть на уровень "прошлой недели".

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