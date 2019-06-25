Политика
Причину кризиса в отношениях РФ и Грузии назвали в ТбилисиГазета.Ru вчера в 22:28
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой. Об этом сообщает газета "Известия". По ее словам, отношения между Россией и Грузией необходимо вернуть на уровень "прошлой недели".
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с чего всё началось
В финансовых потерях Грузии из-за ухода российских туристов виноваты власти республики и силы, подконтрольные экс-президенту Михаилу Саакашвили. Об этом в интервью «Известиям» заявила экс-спикер парламента Грузии, оппозиционный политик Нино Бурджанадзе.Известиявчера в 17:01
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Бурджанадзе рассказала о факторах, мешающих России и Грузии восстановить отношения
Народные новостивчера в 23:02
Бурджанадзе: недальновидность грузинских властей мешает нормализации отношений с Россией
Московский Комсомолецвчера в 22:37
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 00:19, Вашингтон
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Китай успешно выпустил на орбиту спутник навигационной системы Beidou-3 IGSO-2.
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Обновлено 23 июня в 17:28
Общество
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Кроме создания шорт-листа дефицитных рабочих профессий, Зубарев предлагает обновить образовательные программы в ссузах (средних специальных учебных заведениях), наладить контакт между учебными заведениями и работодателями, а также провести масштабную рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.
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Футбол
Сборная Никарагуа завершила Кубок КОНКАКАФ без забитых мячей
Лидеры группы — сборные Гаити и Коста-Рики, которые набрали по 6 очков, встретятся в матче за 1-е место в группе В. Кубок КОНКАКАФ.
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Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено вчера в 15:09
Экономика
Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года
Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
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В Сети уверены, что Евангелиста сильно поправилась, стала выглядеть неухоженной и явно перебарщивает с пластикой.
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МИД Японии не нашел президента Украины Владимира Зеленского в списке приглашенных на саммит «большой двадцатки» в Осаке (Япония).
Обновлено вчера в 13:02
Общество
Свердловскую область ждут сильные дожди, град и шквалистый ветер
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
СМИ узнали о незаконном семейном бизнесе следователя по делу Голунова
Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Обновлено вчера в 15:59
Политика
В Нью-Йорке начался показ пьесы по мотивам доклада Мюллера
В Нью-Йорке проходит показ пьесы «Расследование: Поиск правды в десяти актах», основой которой стал доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.
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Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
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Происшествия
Восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Сочи
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Происшествия
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Житель китайской провинции Гуйчжоу на лету поймал ребенка, выпавшего из окна третьего этажа, сообщило 24 июня агентство CCTV+.
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие
Пять соединений армии ВВО в Бурятии подняты по тревоге
В Бурятии по тревоге подняли пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), сообщили 25 июня в Минобороны.
Обновлено вчера в 22:23
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В России многие люди и работники медицины не верят в существование СПИДа.
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Вратарь Игорь Шестеркин, защитник Егор Рыков и нападающий Виталий Кравцов примут участие в летнем лагере «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщила пресс-служба клуба.
Обновлено вчера в 09:57
Финансы
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Минфин с 7 июня по 4 июля планирует приобрести валюту на 310,3 млрд рублей.
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Мотоцикл и машина скорой помощи столкнулись в Благовещенске
Обновлено вчера в 23:33
Футбол
Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани
Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
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Известный финский актер и режиссер Вилле Хаапасало начал в Татарстане съёмки цикла из 10 программ, которые расскажут европейскому зрителю о республике, ее традициях, самых красивых местах и о людях.
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Политика
Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Члены Совбеза ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе и назвали это угрозой безопасности.
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Футбол
Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции клубов
Обновлено вчера в 15:40