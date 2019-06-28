Происшествия

В районе Химок произошел сбой в движении поездовРБК 01:29

Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки. Как отмечает пресс-служба Октябрьской железной дороги, причиной стало «незаконное вмешательство в работу железнодорожной инфраструктуры неустановленных лиц».
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 РЖД, по предварительной информации, были украдены технические средства, которые обеспечивали движение поездов в границах станции Сходня.
RT на русском02:22

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Стало известно, когда возобновят движение поездов между Петербургом и Москвой

78.ru05:24

Три «Сапсана» и 26 поездов «застряли» на линии Москва -Петербург из-за украденного кабеля

КП - Санкт-Петербург03:07

Причиной сбоя на Ленинградском направлении ОЖД стала кража более 1,5 тыс. м кабеля

ТАСС03:18

Поезда между Петербургом и Москвой задерживает кража 1,5 км кабеля

Фонтанка.Ру02:45

В РЖД объяснили сбой на Ленинградском направлении хищением техсредств

Rambler News Service02:28

«Сапсаны» опаздывают в Петербург из Москвы из-за хищения оборудования

Петербургский дневник03:02

Работу первого главного пути Октябрьской железной дороги восстановили после сбоя

Агентство Москва05:48
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:09, Ашберн
Авто

Новый пикап JAC T6 появится в России в сентябре

Обновлено в 04:21
Политика

В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:34
Транспорт

Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило

Дорога в московский аэропорт Шереметьево оказалась затоплена из-за длительных дождей.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Происшествия

В Казани автомобиль протаранил стену нового зоопарка

В Казани в стену одного из зданий нового зоопарка «Река Замбези» на полной скорости влетел Mercedes.
Обновлено в 04:47
Общество

Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Общество

ФАС намерена блокировать сайты с запрещенной рекламой онлайн-казино

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует получить право блокировать сайты с незаконной рекламой онлайн-казино.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Число фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» увеличилось до 13

Адвокат одного из фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» Светланы Балабай Дмитрий Натариус рассказал, что число фигурантов увеличилось с 10 до 13 человек.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

Посольство РФ не комментирует вызов атташе в генштаб ВС Турции

Обновлено в 03:46
Происшествия

В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду

Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Политика

Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара»

Президент США Дональда Трамп заявил, что обстановка на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 была похожа на церемонию вручения премии "Оскар", передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:07
Происшествия

Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым

Обновлено в 04:17
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено вчера в 09:50
Политика

Путин ответил на вопрос СМИ о своем преемнике

Российский президент Владимир Путин заявил, что думает о своем преемнике уже порядка 20 лет.
Обновлено вчера в 15:32
Гаджеты

Xiaomi снова опустила цену на Xiaomi Mi 9

Распродажа по сниженной цене 404 доллара продолжалась всего два дня, но похоже скоро эта цена станет постоянной, так как производитель снова опустил цену на 29 долларов.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес

Темникова проболталась о романе Серябкиной и Фадеева

Ранее Максима Фадеева и Ольгу Серябкину приняли за мужа и жену.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Москве задержан сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов

Как написала в Твиттере пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, полицейские поджидали его возле подъезда.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Врач Алибасова опасается рассказывать о состоянии продюсера

Обновлено в 04:02
Транспорт

Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводка

Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье».
Обновлено вчера в 20:30
Экономика

«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ

По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Жидкость в коленном суставе нашли у Кокорина

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова сообщила о состоянии здоровья Александра Кокорина, находящегося в колонии.
Обновлено в 05:29
Гаджеты

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 Super показалась на фото

Что до партнерских вариантов GeForce RTX 20 Super с заводским разгоном и нестандартными системами охлаждения, то их дебют запланирован на 9 июля.
Обновлено вчера в 10:38
Авто

Hyundai адаптирует седаны под клиентов

По мнению топ-менеджера, делающего ставку на седаны в современном мире, где потребительские предпочтения смещаются в сторону внедорожников и кроссоверов, нужно разрабатывать седаны, отличающиеся от того, что выпускалось прежде.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке

Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.
Обновлено в 03:41
Экономика

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
Обновлено в 05:24
Политика

В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Происшествия

В Испании от жары умер 17-летний подросток

В Кордове от жары умер 17-летний подросток, причиной врачи назвали тепловой удар.
Обновлено в 04:58
Общество

Прокуратура потребовала переделать герб Черняховска

24 июня прокурор направил административный иск в суд, в котором потребовал признать незаконным бездействие органов местного самоуправления по поводу приведения герба в соответствие с требованиями закона.
Обновлено в 04:46
Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
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