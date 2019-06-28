Происшествия
В районе Химок произошел сбой в движении поездовРБК 01:29
Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки. Как отмечает пресс-служба Октябрьской железной дороги, причиной стало «незаконное вмешательство в работу железнодорожной инфраструктуры неустановленных лиц».
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с чего всё началось
Как отмечается на сайте РЖД, по предварительной информации, были украдены технические средства, которые обеспечивали движение поездов в границах станции Сходня.RT на русском02:22
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Три «Сапсана» и 26 поездов «застряли» на линии Москва -Петербург из-за украденного кабеля
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Работу первого главного пути Октябрьской железной дороги восстановили после сбоя
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Президент США Дональда Трамп заявил, что обстановка на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 была похожа на церемонию вручения премии "Оскар", передает РИА "Новости".
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Российский президент Владимир Путин заявил, что думает о своем преемнике уже порядка 20 лет.
Обновлено вчера в 15:32
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Ранее Максима Фадеева и Ольгу Серябкину приняли за мужа и жену.
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В Москве задержан сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов
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Обновлено вчера в 20:30
Экономика
«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ
По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка.
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Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова сообщила о состоянии здоровья Александра Кокорина, находящегося в колонии.
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Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 Super показалась на фото
Что до партнерских вариантов GeForce RTX 20 Super с заводским разгоном и нестандартными системами охлаждения, то их дебют запланирован на 9 июля.
Обновлено вчера в 10:38
Авто
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Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.
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В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме
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Обновлено в 03:22
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В Испании от жары умер 17-летний подросток
В Кордове от жары умер 17-летний подросток, причиной врачи назвали тепловой удар.
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Обновлено в 04:46
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08