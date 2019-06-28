В районе Химок произошел сбой в движении поездовРБК 01:29

с чего всё началось

Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки. Как отмечает пресс-служба Октябрьской железной дороги, причиной стало «незаконное вмешательство в работу железнодорожной инфраструктуры неустановленных лиц».

В районе Химок произошел сбой в движении поездов

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