Происшествия
Причиной трагедии на вокзале в Каире стала ссора двух машинистовВести.Ru 13:55
Названа причина крушения локомотива на вокзале в Каире, в результате которого возник пожар, унесший жизни двадцати человек. Это ссора, вспыхнувшая между машинистами двух тепловозов. Такую информацию СМИ сообщил генеральный прокурор Египта Набиль Садек.
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Причиной крушения локомотива на вокзале в Каире, вызвавшего крупный пожар и унесшего жизни почти трех десятков человек, стала банальная ссора машинистов двух тепловозов, заявил генеральный прокурор Египта Набиль Садек.РИА Новости13:10
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