Происшествия
Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступКомсомольская правда вчера в 14:10
Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ или оторвавшийся тромб. Об этом свидетельствуют показания очевидцев.
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Источник в медицинских кругах назвал предварительную причину смерти Доренко
Вечерняя Москвавчера в 15:26
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Киев прокомментировал неявку России на трибунал по делу украинских моряков
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Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
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Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
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Ожидается, что производство седана начнется в 2021 году.
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Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
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