Происшествия

Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступКомсомольская правда вчера в 14:10

Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ или оторвавшийся тромб. Об этом свидетельствуют показания очевидцев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Что случилось этой ночью: пятница, 10 мая

Интерфакс02:14

Смерть журналиста Сергея Доренко, по некоторым данным, наступила в результате естественных причин

Эхо Москвы03:01

СМИ сообщили о смерти Доренко от естественных причин

РБКвчера в 14:38

Названа предварительная причина смерти Доренко

Москва 24вчера в 15:04

Названа предварительная причина смерти Доренко

РИА Новостивчера в 15:03

Источник в медицинских кругах назвал предварительную причину смерти Доренко

Вечерняя Москвавчера в 15:26

На «Говорит Москва» подтвердили смерть Доренко

Московский Комсомолецвчера в 14:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики

Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Путешествия

Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Футбол

«Семак в лицо мне сказал: «Вы нас предали». Интервью человека, воспитавшего тренера «Зенита», Безродного, Юрана и Гамулу

В трех часах езды от Санкт-Петербурга, в эстонском Силламяэ, почти полтора десятилетия тренирует Вадим Добижа, у которого Сергей Семак играл в луганском спортивном училище с двенадцати до шестнадцати лет.
Обновлено в 03:13
Общество

Сына Меган Маркл и принца Гарри могли назвать в честь кота

Британский принц Арчи, родившийся 6 мая, мог получить свое имя в честь любимого кота Меган Маркл.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие

Американский самолёт попытался скрыться от российских С-400 в Сирии

Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти

Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.
Обновлено в 03:45
Общество

Псевдомиллионерша Сорокина получила реальный срок

Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12

В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Политика

WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве

Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Обновлено в 04:18
Космос

Россия пожаловалась в НАСА на запах спирта на МКС

После прибытия на МКС корабля Dragon-2 экипаж станции почувствовал 3 марта необычный запах.
Обновлено вчера в 20:18
Политика

Киев прокомментировал неявку России на трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие РФ на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда, заявила в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
Обновлено в 05:01
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»

Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

Обновлено в 03:33
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как справиться с жарой

Роспотребнадзор дал рекомендации, как переносить жару.
Обновлено в 02:56
Здоровье

Олег Кожемяко нарисовал картину вместе с онкобольными детьми

Обновлено в 02:11
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ

Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено вчера в 03:18
Политика

Китай примет ответные меры на пошлины США

Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Авто

Citroen выпустит флагманский седан в 2021 году

Ожидается, что производство седана начнется в 2021 году.
Обновлено в 05:30
Политика

Экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич покинул Минск

Ранее "Ведомости" сообщили, что Михаил Бабич, которого президент России Владимир Путин отправил в отставку с поста посла России в Белоруссии, может перейти на работу в администрацию президента.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Продюсера Mash задержала ФСБ за подделку документов ради данных об SSJ100

Продюсера Тelegram-канала Mash Михаила Кумброва задержали правоохранительные органы за подделку документов.
Обновлено в 03:44
Футбол

Капелло составил сборную из игроков, которых он тренировал

Известный итальянский специалист Фабио Капелло составил символическую сборную из футболистов, которых ему довелось тренировать.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

Росгвардия начала перевооружаться на автоматы Калашникова новой серии

По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200.
Обновлено вчера в 12:02
Космос

Экипаж корабля «Союз МС-11» вернется на Землю в конце июня

Посадка корабля «Союз МС-11» должна состояться 25 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
Обновлено 08 мая в 00:34
Экономика

Самозанятыми зарегистрировались более 80 тыс. человек

Более 80 тыс. человек официально зарегистрировались на сегодняшний день в качестве самозанятых, сообщил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Обновлено 08 мая в 09:42
Происшествия

Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции

В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено вчера в 19:06
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено вчера в 14:53
Общество

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Футбол

Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны

В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
ещё по теме
Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное