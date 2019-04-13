Происшествия
Причиной пожара в парке «Лосиный остров» назвали поджогВзгляд.ру 02:52
Пожар в национальном парке «Лосиный остров» в Балашихе мог быть поджог, сообщает пресс-служба Минприроды со ссылкой на директора национального парка Игоря Сарафанова.
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Шоу-бизнес
Волочкова украсила дом воздушными шарами для возлюбленного
Обновлено в 05:32
Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено 12 апреля в 06:58
Политика
Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский»
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.
Обновлено в 07:29
Футбол
«Зенит» начнет матч с «Анжи» с тремя нападающими
Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком назвал стартовый состав команды на матч 23-го тура РПЛ против «Анжи».
Обновлено в 08:25
Политика
Порошенко призвал голосовать за настоящего президента страны
Действующий президент Украины Петр Порошенко, прибывший на стадион «Олимпийский» в Киеве для дебатов с кандидатом от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским, призвал собравшихся выбрать во втором туре настоящего президента страны.
Обновлено в 07:58
Авто
Составлен топ-5 самых надежных автомобилей из Китая
Обновлено в 05:34
Гаджеты
«Очередная фейк-распродажа?» Клиента интернет-магазин МТС «кинули», отказав в скидке - сеть
Листая страницы социальных сетей, молодой человек увидел, что на сайте МТС проходит распродажа прошлогоднего флагмана Samsung Galaxy Note 9 128 GB по хорошей цене в 39 990.
Обновлено в 08:40
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки
Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ
Обновлено в 06:01
Происшествия
Появилось видео конфликта с Милоновым на штрафстоянке
В Сети опубликовано видео конфликта на петербургской штрафстоянке, участником которого стал депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Обновлено в 05:52
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Александр Жулин поздравил Татьяну Навку с личным праздником
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено 12 апреля в 13:55
Авто
Озвучены главные новинки среди электромобилей в 2019 году
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора
Обновлено в 07:57
Автоспорт
Вольф: применяя командную тактику, «Феррари» открывает ящик Пандоры
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о решении «Феррари» применить командную тактику на Гран-при Китая.
Обновлено в 07:03
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Футбол
Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя
Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Обновлено в 01:16
Общество
ЦОДД призвал водителей соблюдать дистанцию из-за гололеда
Автомобилистам в воскресенье, 14 апреля, рекомендуют соблюдать дистанцию на дорогах в связи с гололедом.
Обновлено в 06:35
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Замглавы Администрации Порошенко Кондратюк подал в отставку
Замглавы Администрации президента Украины генерал-лейтенант Валерий Кондратюк подал в отставку.
Обновлено в 07:55
Политика
На митинге в поддержку Порошенко в Киеве произошла давка
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Афганские силовики не дали талибам захватить Кундуз
Как сообщил афганский телеканал Tolo News со ссылкой на местных гражданских и полицейских чиновников, Кундуз подвергся нападению талибов, буквально, через несколько часов после объявления боевиками о начале «операции джихада» «Аль-Фатх» («Победа»).
Обновлено в 06:29
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03