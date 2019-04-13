Происшествия

Причиной пожара в парке «Лосиный остров» назвали поджогВзгляд.ру 02:52

Пожар в национальном парке «Лосиный остров» в Балашихе мог быть поджог, сообщает пресс-служба Минприроды со ссылкой на директора национального парка Игоря Сарафанова.
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В Минприроды назвали поджог вероятной причиной пожара в парке «Лосиный остров»

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