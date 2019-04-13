Происшествия
Причиной пожара в парке «Лосиный остров» назвали поджогВзгляд.ру 02:52
Пожар в национальном парке «Лосиный остров» в Балашихе мог быть поджог, сообщает пресс-служба Минприроды со ссылкой на директора национального парка Игоря Сарафанова.
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Футбол
Мурад Мусаев: «Пенальти после удара Стоцкого был»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил результат матча 23-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1). — «Динамо» показало отличную игру.
Обновлено в 09:35
Политика
Порошенко позвал Зеленского на теледебаты
Президент Украины Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на теледебаты в понедельник.
Обновлено в 08:30
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки
Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей из Китая
Многие автовладельцы пытаются найти не только надежную машину, но и желательно по доступной цене.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании
Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
Обновлено в 08:58
Происшествия
СКР проверяет сообщения о нападении алабая на детей в Новой Москве
Следственные органы начали проверку сообщений СМИ о нападении собаки породы алабай сначала на 12-летнюю девочку, а затем на 17-летнего юношу в Новой Москве.
Обновлено в 09:15
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Спорт
Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 09:39
Политика
Порошенко уволил замглавы внешней разведки
"В пятницу первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко уволен с должности", - заявил Порошенко на НСК "Олимпийский" в воскресенье, трансляцию вел телеканал "Прямой".
Обновлено в 10:18
Происшествия
Пожилой фермер из США погиб после нападения казуара
Как пишет издание Актуальные новости, мужчина содержал на территории своего участка во Флориде казуара и периодически открывал клетку, чтобы накормить птицу.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Павловске женщина погибла под колесами электрички
Обновлено в 08:40
Экономика
Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви
Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:22
Кино
Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей в «Игре престолов»
Агентство Bloomberg назвало дом Таргариенов самым богатым во вселенной сериала "Игра престолов".
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
В России сегодня отмечается День войск ПВО
В России сегодня, 14 апреля, традиционно отмечается День войск ПВО.
Обновлено в 00:48
Политика
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Политика
Ушаков призвал США переключиться с санкций на внутренние проблемы
13 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор ведет консервативную денежно-кредитную политику, чтобы минимизировать эффекты от возможных санкций.
Обновлено в 08:30
Авто
Первые пикапы Jeep Gladiator отправлены к дилерам
Первые экземпляры пикапа Jeep Gladiator 2020 года на автовозах движутся к дилерам марки.
Обновлено в 04:03
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:45
Авто
Назван топ-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей
Обновлено в 01:30
Гаджеты
Ночная зарядка может «сжечь» смартфон
Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Видео израильского удара по Сирии попало в сеть
Обновлено вчера в 14:25
Авто
Кроссовер-купе Haval F7x по цене Creta вышел в продажу
Китайская Haval объявила о начале продаж на местном рынке нового купе-кроссовера F7x.
Обновлено вчера в 04:33
Происшествия
Милонов рассказал, как его били на штрафстоянке
Обновлено в 05:05
Общество
Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12
Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Фраза «Чубайс во всем виноват» впервые прозвучала в передаче «Куклы», которая выходила в эфир телеканала НТВ.
Обновлено в 08:55
Политика
В Кремле оценили позицию Турции по С-400
Поставки С-400 Турции Переговоры Москвы и Анкары о закупке С-400 начались в 2016 году.
Обновлено в 07:08
Футбол
Брых рассудит «Барселону» и «МЮ» на «Камп Ноу»
УЕФА назвал имена арбитров, которые будут работать на ответных матчах ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» — «Аякс».
Обновлено в 05:23
Наука
«Звезда смерти» помогла ученым понять, как образуются окаменелости
Судя по окаменелостям, некоторые представители эдиакарской фауны достигали в длину 1.5 метра.
Обновлено 11 апреля в 06:47