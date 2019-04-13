Происшествия
Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджогРоссийская газета 03:33
Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды. В ведомстве пояснили, что на территории "Лосиного острова" проводились работы по очистке от сухостоя и деревьев, уничтоженных короедом-типографом.
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