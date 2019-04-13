Происшествия
Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджогРоссийская газета 03:33
Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды. В ведомстве пояснили, что на территории "Лосиного острова" проводились работы по очистке от сухостоя и деревьев, уничтоженных короедом-типографом.
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Политика
В Совфеде оценили передачу грамоты Петра I Украине
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I - это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
Автоспорт
Хэмилтон выиграл тысячную гонку «Формулы-1», Квят сошел
На трассе международного автодрома в Шанхае завершилась гонка тысячного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Китая.
Обновлено в 03:55
Политика
Штаб Порошенко назвал условие проведения дебатов с Зеленским 19 апреля
В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 05:49
Хоккей
Почетный вице-президент ФХР: «На Западе КХЛ, в отличие от Востока, проблемы с судейством возникают регулярно»
Почетный вице-президент ФХР Юрий Карандин рассказал о своих впечатлениях от победы ЦСКА над «Авангардом» (5:2) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено в 03:41
Политика
Донецк ответил Медведчуку на слова об «автономии в составе Украины»
В центре Донецка сегодня утром разместили гигантский баннер со словами «Наш выбор — Россия» как ответ на заявление Медведчука о якобы «предварительном согласии ЛДНР на автономию в составе Украины».
Обновлено в 04:38
Путешествия
Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск
Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу по иностранцам в Подмосковье
В Ленинском районе Подмосковья в ходе спора из-за денег неизвестный открыл стрельбу по двум иностранцам, в результате чего один из них погиб.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В МЧС рекомендовали тушить пожар на кухне стиральным порошком
Воспламенившийся жир на кухне лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но никак не водой, поскольку горящее масло может разлиться еще больше, и поверхность пожара станет шире.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Милонов заявил об избиении на штрафстоянке в Петербурге
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию после инцидента с сотрудниками штрафстоянки, сообщил РБК его пресс-секретарь Илья Евстигнеев.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Премьер-министр Японии может посетить АЭС «Фукусима-1»
Обновлено в 04:59
Культура
Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская
Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.
Обновлено в 04:33
Футбол
Вальверде остался доволен ничьей с «Уэской»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал ничью с «Уэской».
Обновлено вчера в 13:34
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Гаджеты
Ночная зарядка может «сжечь» смартфон
Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
Обновлено вчера в 06:03
Политика
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Общество
Стала известна зарплата российских священников
Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Жители Украины незаконно вывозили сало в Белоруссию на телегах
Трое жителей Шацкого района на двух телегах везли 28 мешков сала. Вместе с грузом они незаконно пытались пересечь белорусскую границу.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Депутата Милонова избили на парковке в Петербурге
ИА «Ореанда-Новости» Депутата Госдумы Виталия Милонова избили на парковке в Кировском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.
Обновлено в 03:57
Авто
В России определили критерии надёжности автомобилей
Еще 10% россиян считают залогом надежности марку автомобиля, а другие 10% прислушиваются в этом вопросе к мнению друзей и знакомых.
Обновлено вчера в 03:33
Происшествия
Юную любовницу Гуфа изнасиловали в ночном клубе
Бывшая любовница популярного рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Яна Шевцова заявила, что ее изнасиловали в ночном клубе Ханты-Мансийска.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Пятерых рыбаков сняли со льдины хабаровские спасатели
Сотрудники Советско-Гаванского поисково-спасательного отряда и городской службы спасения эвакуировали с отколовшейся от берега льдины пятерых рыбаков-любителей, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 05:06
Футбол
«Зенит» сыграет с «Анжи» в лазурной форме
Обновлено в 03:55
Происшествия
Появилось видео конфликта с Милоновым на штрафстоянке
В Сети опубликовано видео конфликта на петербургской штрафстоянке, участником которого стал депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Обновлено в 05:52
Политика
В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров
Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31