Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджогРоссийская газета 03:33

Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды. В ведомстве пояснили, что на территории "Лосиного острова" проводились работы по очистке от сухостоя и деревьев, уничтоженных короедом-типографом.

Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог

Политика В Совфеде оценили передачу грамоты Петра I Украине Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I - это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.

Автоспорт Хэмилтон выиграл тысячную гонку «Формулы-1», Квят сошел На трассе международного автодрома в Шанхае завершилась гонка тысячного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Китая.

Политика Штаб Порошенко назвал условие проведения дебатов с Зеленским 19 апреля В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.

Политика Донецк ответил Медведчуку на слова об «автономии в составе Украины» В центре Донецка сегодня утром разместили гигантский баннер со словами «Наш выбор — Россия» как ответ на заявление Медведчука о якобы «предварительном согласии ЛДНР на автономию в составе Украины».

Путешествия Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу по иностранцам в Подмосковье В Ленинском районе Подмосковья в ходе спора из-за денег неизвестный открыл стрельбу по двум иностранцам, в результате чего один из них погиб.

Происшествия В МЧС рекомендовали тушить пожар на кухне стиральным порошком Воспламенившийся жир на кухне лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но никак не водой, поскольку горящее масло может разлиться еще больше, и поверхность пожара станет шире.

Происшествия Милонов заявил об избиении на штрафстоянке в Петербурге Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию после инцидента с сотрудниками штрафстоянки, сообщил РБК его пресс-секретарь Илья Евстигнеев.

Культура Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.

Футбол Вальверде остался доволен ничьей с «Уэской» Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал ничью с «Уэской».

Важное за сутки Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия» В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.

Гаджеты Ночная зарядка может «сжечь» смартфон Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.

Политика Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.

Здоровье Составлен список ранних симптомов рака Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.

Общество Стала известна зарплата российских священников Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.

Происшествия Жители Украины незаконно вывозили сало в Белоруссию на телегах Трое жителей Шацкого района на двух телегах везли 28 мешков сала. Вместе с грузом они незаконно пытались пересечь белорусскую границу.

Происшествия Депутата Милонова избили на парковке в Петербурге ИА «Ореанда-Новости» Депутата Госдумы Виталия Милонова избили на парковке в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Происшествия В Непале столкнулись самолет и вертолет В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.

Авто В России определили критерии надёжности автомобилей Еще 10% россиян считают залогом надежности марку автомобиля, а другие 10% прислушиваются в этом вопросе к мнению друзей и знакомых.

Происшествия Юную любовницу Гуфа изнасиловали в ночном клубе Бывшая любовница популярного рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Яна Шевцова заявила, что ее изнасиловали в ночном клубе Ханты-Мансийска.

Происшествия Пятерых рыбаков сняли со льдины хабаровские спасатели Сотрудники Советско-Гаванского поисково-спасательного отряда и городской службы спасения эвакуировали с отколовшейся от берега льдины пятерых рыбаков-любителей, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края.

Происшествия Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Происшествия Появилось видео конфликта с Милоновым на штрафстоянке В Сети опубликовано видео конфликта на петербургской штрафстоянке, участником которого стал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Политика В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.