Происшествия

Причиной пожара на «Лошарике» могло стать короткое замыканиеRuNews24.ru 02:45

По данным издания «Коммерсантъ», возгорание на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 моряков, отравившись продуктами горения, мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
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с чего всё началось

На АС-31 начали всплывать причины

В результате замыкания, по мнению экспертов, могли воспламениться оплетка кабелей или трансформаторное масло, а появившийся в связи с этим дым система вентиляции станции, очевидно, разнесла по отсекам.
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