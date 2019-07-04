Происшествия
Причиной пожара на «Лошарике» могло стать короткое замыканиеRuNews24.ru 02:45
По данным издания «Коммерсантъ», возгорание на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 моряков, отравившись продуктами горения, мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
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с чего всё началось
В результате замыкания, по мнению экспертов, могли воспламениться оплетка кабелей или трансформаторное масло, а появившийся в связи с этим дым система вентиляции станции, очевидно, разнесла по отсекам.Коммерсантъвчера в 16:45
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