В результате замыкания, по мнению экспертов, могли воспламениться оплетка кабелей или трансформаторное масло, а появившийся в связи с этим дым система вентиляции станции, очевидно, разнесла по отсекам.

с чего всё началось

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