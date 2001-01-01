Футбол

Причиной перехода Де Лигта в «Ювентус» стал Сарри, а не РоналдуLoginCasino.com вчера в 10:26

На своей первой пресс-конференции в качестве футболиста туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт рассказал о собственных переживаниях и о главных причинах и критериях, по которым голландец выбирал для себя новую команду. Как оказалось, решающую роль в этом сыграл не Роналду, а Сарри.
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Матейс де Лигт: «Роналду - не решающий фактор в моем выборе «Ювентуса»

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