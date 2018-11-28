Футбол

Причиной отсутствия Иско в матче против «Ромы» стал конфликт с Солари
Газета.Ru
05:01

Рома — Реал
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
21′
Лука Модрич
Стефан Эль-Шаарави
Джастин Клюйверт
22′
Николо Дзаньоло
42′
47′
Гарет Бэйл
59′
Лукас Васкес Иглесиас
Стивен Нзонзи
Анте Чорич
64′
Николо Дзаньоло
Рик Карсдорп
69′
77′
Карим Бензема
Мариано Диас
80′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
84′
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
90′+3′
Рафаэль Варан
Стало известно, почему полузащитник мадридского "Реала" Иско не был включен в заявку на матч против итальянской "Ромы" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ромой", сообщает "Советский спорт".
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