Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравликиРИА Новости 02:02

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС. Инцидент произошел в округе Риверсайд, упавший истребитель пробил крышу склада, расположенного рядом с военной базой.

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики

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