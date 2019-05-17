Происшествия

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравликиРИА Новости 02:02

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС. Инцидент произошел в округе Риверсайд, упавший истребитель пробил крышу склада, расположенного рядом с военной базой.
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В США истребитель F-16 врезался в склад

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Момент падения истребителя F-16 на склад под Лос-Анджелесом попал на видео

Вести.Ru02:39

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики

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Американский истребитель F-16 врезался в здание: видео столкновения

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Опубликовано видео момента падения истребителя F-16 на склад в Калифорнии

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На авиабазе в Калифорнии разбился F-16

ТАССвчера в 20:46

Истребитель F-16 врезался в здание в пригороде Лос-Анджелеса

РБКвчера в 20:44
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Зеленский официально станет президентом Украины 20 мая

Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, состоится 20 мая. Такое решение приняла Верховная рада Украины.
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В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Причиной смерти Марьянова, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
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Сызранское ООО «СЭД» стал пока что единственным заводом, получившим номинацию на поставки комплектующих для рестайлинговой Лады Веста.
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В интернет попали секретные данные о новых российских спутниках

В сеть интернет попали данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых никогда не анонсировалось.
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Forbes назвал самые большие премии топ-менеджеров в России

Российский Forbes составил список из 25 компаний с самыми высокими премиями для топ-менеджеров.
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Политика

Глава оперативного управления МВД уходит в отставку

Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Политика

В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ

«Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».
Обновлено в 04:30
Авто

Suzuki объявила о скидках на обновленный кроссовер Vitara

Сэкономить при покупке кроссовера Vitara предлагают, воспользовавшись специальными программами, в числе которых кредитование Suzuki Finance и трейд-ин.
Обновлено в 05:36
Происшествия

В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления

Обновлено в 04:40
Политика

Установлены заказчики убийства Александра Захарченко

"Установлена вся цепочка причастных лиц к убийству Александра Захаренко, включая организаторов, исполнителей, заказчиков", - заявил Пушилин.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Посетители кафе «Япошка» в Энгельсе отравились роллами

В Энгельсе Саратовской области посетители кафе «Япошка» отравились роллами.
Обновлено в 03:50
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Финансы

Рубль умеренно снижается к доллару и евро в рамках коррекции

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Обновлено в 03:14
Авто

Volkswagen рассекретил мягкую гибридную установку для Golf VIII

Меньше кнопок, больше экранов: Volkswagen показал салон нового Golf VIII Как известно, мягкая гибридная установка не предназначена для движения автомобиля на электротяге.
Обновлено в 05:06
Общество

Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство храма Святой Екатерины, из-за которого в понедельник и во вторник прошли акции протеста местных жителей, остановлены до проведения опроса среди горожан, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:23
Энергетика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

В России создадут новую штурмовую винтовку

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Актер Пускепалис объяснил отказ сниматься на Западе

Пускепалис рассказал газете «Вечерняя Москва», что после работы с британским актером Джудом Лоу в фильме «Черное море» ему часто стали поступать предложения сниматься в кино на Западе.
Обновлено в 05:19
Хоккей

Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией

Форвард российской сборной Кирилл Капризов не выйдет на лед в матче мирового первенства с представителями Латвии, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:20
Футбол

Касильяс завершит карьеру и останется в системе «Порту»

Президент «Порту» Пинту да Кошта подтвердил, что уже ведутся поиски замены Касильясу.
Обновлено в 04:50
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы в 14 стран Европы через приложение

Сбербанк запустил денежные переводы в Европу через "Сбербанк Онлайн" в 14 стран.
Обновлено в 03:38
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

По данным «Деловой России», порядка 700 тыс. предпринимателей столкнулись с массовыми отказами в проведении операций и блокировками счетов в 2017 году.
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Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»

На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
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Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Два американских эсминца вошли в Персидский залив

Обновлено вчера в 19:16
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