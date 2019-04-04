Происшествия
Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птицаВедомости вчера в 23:33
Ошибочные сигналы датчика угла атаки могли стать причиной крушения и Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в Индонезии 29 октября. Накануне Bloomberg сообщал, что датчик перед полетом ремонтировался в центре технического обслуживания самолетов XTRA Aerospace Inc. во Флориде.
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«Белавиа» получает еще два самолета. На этот раз - бэушные «Боинги» предыдущего поколения
КП - Беларусьвчера в 07:08
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Происшествия
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 11:05
Кино
Человека‐паука из «Мстителей» заставили сниматься без сценария
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Штаб Зеленского выдвинул требования к Порошенко
Команда одного из кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула требования к действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено вчера в 07:04
Происшествия
В ФСБ подтвердили задержание мэра Евпатории
Глава администрации Евпатории задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чего городу причинен ущерб на 35 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Обновлено вчера в 11:36
Футбол
Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева
Напомним, что сегодня, 3 апреля, Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест форварда Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 13:49
Общество
В горных районах Камчатки объявлена лавинная опасность
Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение в связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок.
Обновлено вчера в 22:44
Единоборства
Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
Макгрегор опубликовал в своем твитере фотографию Хабиба и его жены в момент их свадьбы, подписав ее: «Твоя жена полотенце, приятель».
Обновлено вчера в 06:14
Общество
Священник лечил прихожан от гомосексуализма и оказался под следствием
Испанский епископ оказался под следствием из-за проходивших в его приходе сессий «излечения от гомосексуализма», которые посещали в том числе несовершеннолетние.
Обновлено вчера в 19:48
Общество
Названы самые безопасные и опасные регионы России
Рейтинг российской преступности по итогам 2018 года был составлен RT на основе данных МВД.Согласно этим данным, больше всего преступлений было зарегистрировано в Москве – свыше 140 тысяч.
Обновлено вчера в 05:24
Армия и оружие
Модернизацию систем Boeing 737 Max проконтролирует комиссия ФАУ
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Политика
Депутат Ионова: Порошенко откажет Зеленскому в дебатах на стадионе
Президент Украины Петр Порошенко откажется от участия в предвыборных дебатах с Владимиром Зеленским на стадионе, заявила депутат от фракции Рады «Блок Петра Порошенко» Мария Ионова 3 апреля в эфире телеканала «Общественное ТВ».
Обновлено вчера в 15:14
Авто
Обновленный Volvo XC90 подорожал в России
Российские дилеры марки начали прием заказов на обновленную версию полноразмерного внедорожника Volvo XC90, товарные образцы которого поступят в дилерские центры в начале лета.
Обновлено вчера в 06:39
Политика
Эстония запросила встречу президента с Путиным в Москве
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прилетит в Москву согласно её рабочему графику 18 апреля.
Обновлено 02 апреля в 06:16
Происшествия
В Министерстве здравоохранения Якутии проходят обыски
Обыски проводятся в здании Министерства здравоохранения Якутии и квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Названы возможные преемники Зюганова в КПРФ
Возможным преемником назвали Юрия Афонина, являющегося зампредседателя ЦК КПРФ с 2017 года.
Обновлено вчера в 02:11
Происшествия
Владелец затонувшего у Курил судна приговорен к четырем годам
Обновлено вчера в 22:37
Шоу-бизнес
Ольга Слуцкер трогательно простилась с умершим папой
Слуцкер была немногословной, рассказывая о трагедии. Ольга кратко простилась с папой, отметив, что она и его близкие будут очень скучать.
Обновлено вчера в 07:25
Армия и оружие
Триполи привел свои войска в состояние повышенной готовности
В Триполи исполняющий функции главы государства Президентский совет Ливии объявил о приведении всех своих вооруженных формирований и силовых структур в состояние всеобщей боевой готовности.
Обновлено вчера в 19:26
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено вчера в 14:31
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
В Японии снова арестован Карлос Гон
Обновлено вчера в 18:34
Здоровье
Россельхознадзор забраковал молоко в Приморье
В Приморье Россельхознадзор обнаружил некачественное молоко, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 03:48
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Обновлено вчера в 10:09
Политика
В России предложили возобновить авиасообщение с Украиной
В Росавиации предложили украинскими властям возобновить полеты Россия - Украина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:44
Армия и оружие
На Украине рассказали, что страна уже «одной ногой» в НАТО
Замминистра обороны Украины Олег Шевчук в интервью Тиждень.ua рассказал, что страна уже "одной ногой" находится в НАТО.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента
Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Армия и оружие
Комплекс по борьбе с дронами «Валдай» впервые испытают на учениях РВСН
Российский комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Валдай» впервые будет задействован на учениях ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Тверской области.
Обновлено вчера в 04:49
Происшествия
В Испании во время учений самолет съехал с ВПП, пострадали 11 военных
Одиннадцать человек получили ранения различной степени тяжести после того, как небольшой военный самолет съехал со взлетно-посадочной полосы в Испании, сообщает радиостанция COPE.
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Трамп 4 апреля встретится с вице-премьером КНР
Американский лидер Дональд Трамп встретится 4 апреля с вице-премьером КНР Лю Хэ. Об этом говорится в графике Белого дома.
Обновлено вчера в 22:16