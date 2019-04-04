Происшествия
Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птицаВедомости вчера в 23:33
Ошибочные сигналы датчика угла атаки могли стать причиной крушения и Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в Индонезии 29 октября. Накануне Bloomberg сообщал, что датчик перед полетом ремонтировался в центре технического обслуживания самолетов XTRA Aerospace Inc. во Флориде.
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Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено вчера в 10:37
Общество
Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей
Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 08:58
Кино
Тело Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию
Тело российского актера Алексея Булдакова, умершего в ночь на 3 апреля в Улан-Баторе, уже отправили на родину.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
В Подмосковье шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Микроавтобус столкнулся с грузовиком в районе поселка Вельяминово в Подмосковье, шесть человек погибли, еще двое пострадали, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
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Хоккей
«Чикаго» по буллитам обыграл «Сент-Луис», несмотря на 2 очка Тарасенко
Обновлено вчера в 23:32
Наука
Кофе увеличил шанс развития рака легких
Результаты работы показывают, что употреблявшие пару чашек кофе в день курильщики на 41% увеличили риск рака, а некурящие респонденты, выпивавшие аналогичное количество напитка — на 37%.
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Политика
Эстонский политик призвал отменить санкции после сожжения кильки в России
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар предложил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным об отмене санкций.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Голикова сообщила о росте смертности в 32 регионах России
В прошлом году смертность выросла в 32 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на "правительственном часе" в Госдуме.
Обновлено вчера в 06:52
Культура
Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным
Обновлено вчера в 11:01
Общество
Названы самые популярные сферы деятельности среди самозанятых в России
В Федеральной налоговой службе назвали самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых.
Обновлено в 00:30
Единоборства
Уайт: ситуация между Хабибом и Конором дошла до неприемлемого уровня
Обновлено вчера в 16:48
Общество
Липецких чиновников наказали за утечку данных пациентов
Прокуратура Липецкой области завершила проверку утечки персональных данных пациентов, которые несколько дней назад обнаружились на сайте госзакупок.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Госдеп попробовал уговорить Турцию не покупать С-400
Глава Госдепа Майк Помпео и руководитель МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили решение Турции приобрести российские ЗРК С-400, сообщает госдепартамент.
Обновлено вчера в 18:22
Футбол
Адвокат Мамаева объяснил веселье футболиста после решения суда
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева объяснил, почему футболист улыбался и пребывал в отличном настроении после оглашения судом решения о продлении ареста до сентября.
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Заслуженный врач России потребовал извинений от Елены Малышевой
Обновлено вчера в 21:40
Общество
В Польше появится самый глубокий в мире бассейн
В Польше к концу этого года откроют бассейн глубиной в сорок пять метров.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
WP: еще три американки обвинили Байдена в неподобающем поведении
Еще три американки обвинили бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена в неподобающем поведении.
Обновлено в 00:29
Общество
Кабмин поддержал строительство коммунальных сетей в садоводствах
Российское правительство поддержало поправки к закону, позволяющие местным и региональным властям финансировать и строить коммунальные сети для нужд населения на садоводческих землях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в аппарате Белого дома.
Обновлено в 01:00
Общество
Священник лечил прихожан от гомосексуализма и оказался под следствием
Испанский епископ оказался под следствием из-за проходивших в его приходе сессий «излечения от гомосексуализма», которые посещали в том числе несовершеннолетние.
Обновлено вчера в 19:48
Общество
Генпрокуратура потребовала у экс-главы Марий Эл дворцы в стиле Ренессанса
Что хочет Генпрокуратура В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы, фасады этих построек рисовал лично экс-чиновник.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ
Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено вчера в 10:55
Экономика
Центробанк предложил начислять зарплаты по номеру телефона
Центробанк разрабатывает идею использовать Систему быстрых платежей для перевода зарплаты по номеру телефона.
Обновлено вчера в 09:16
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Ведущий ток-шоу "Место встречи" Андрей Норкин во время прямого эфира покинул студию НТВ.
Обновлено вчера в 21:54
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Экономика
Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных
Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
Обновлено вчера в 06:19
Интернет
Южная Корея первой в мире начала использование сетей 5G
Южная Корея первая в мире начала коммерческое использование мобильной сети 5G, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.
Обновлено в 01:11
Политика
Нетаньяху отправился с визитом в Москву
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в Москву для обсуждения событий в Сирии и «деконфликтизационной» координации действий двух государств.
Обновлено в 01:09