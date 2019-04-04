Происшествия

Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птицаВедомости вчера в 23:33

Ошибочные сигналы датчика угла атаки могли стать причиной крушения и Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в Индонезии 29 октября. Накануне Bloomberg сообщал, что датчик перед полетом ремонтировался в центре технического обслуживания самолетов XTRA Aerospace Inc. во Флориде.
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СМИ назвали новую версию крушения Boeing в Эфиопии

Газета.Ruвчера в 23:42

СМИ назвали возможную причину крушения Boeing 737 Max в Эфиопии

РИА Новостивчера в 22:24

Появилась новая версия причин крушения Boeing 737 MAX

Вести.Ruвчера в 22:12

Источники назвали новую версию катастрофы Boeing в Эфиопии

Известиявчера в 21:19

Крушение Boeing в Эфиопии связали с птицей

Взгляд.рувчера в 19:17

ABC: эфиопский Boeing потерпел крушение после столкновения с посторонним объектом

ТАССвчера в 18:48

Boeing в Эфиопии мог упасть после столкновения с птицей, сообщили СМИ

ФАНвчера в 19:35
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Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Обновлено вчера в 14:30
Политика

Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки

Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено вчера в 10:37
Общество

Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей

Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 08:58
Кино

Тело Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию

Тело российского актера Алексея Булдакова, умершего в ночь на 3 апреля в Улан-Баторе, уже отправили на родину.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

В Подмосковье шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом

Микроавтобус столкнулся с грузовиком в районе поселка Вельяминово в Подмосковье, шесть человек погибли, еще двое пострадали, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 00:22
Хоккей

«Чикаго» по буллитам обыграл «Сент-Луис», несмотря на 2 очка Тарасенко

Обновлено вчера в 23:32
Наука

Кофе увеличил шанс развития рака легких

Результаты работы показывают, что употреблявшие пару чашек кофе в день курильщики на 41% увеличили риск рака, а некурящие респонденты, выпивавшие аналогичное количество напитка — на 37%.
Обновлено вчера в 12:10
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Политика

Эстонский политик призвал отменить санкции после сожжения кильки в России

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар предложил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным об отмене санкций.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

Голикова сообщила о росте смертности в 32 регионах России

В прошлом году смертность выросла в 32 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на "правительственном часе" в Госдуме.
Обновлено вчера в 06:52
Культура

Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным

Обновлено вчера в 11:01
Общество

Названы самые популярные сферы деятельности среди самозанятых в России

В Федеральной налоговой службе назвали самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых.
Обновлено в 00:30
Единоборства

Уайт: ситуация между Хабибом и Конором дошла до неприемлемого уровня

Обновлено вчера в 16:48
Общество

Липецких чиновников наказали за утечку данных пациентов

Прокуратура Липецкой области завершила проверку утечки персональных данных пациентов, которые несколько дней назад обнаружились на сайте госзакупок.
Обновлено вчера в 10:53
Политика

Госдеп попробовал уговорить Турцию не покупать С-400

Глава Госдепа Майк Помпео и руководитель МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили решение Турции приобрести российские ЗРК С-400, сообщает госдепартамент.
Обновлено вчера в 18:22
Футбол

Адвокат Мамаева объяснил веселье футболиста после решения суда

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева объяснил, почему футболист улыбался и пребывал в отличном настроении после оглашения судом решения о продлении ареста до сентября.
Обновлено вчера в 22:31
Общество

Заслуженный врач России потребовал извинений от Елены Малышевой

Обновлено вчера в 21:40
Общество

В Польше появится самый глубокий в мире бассейн

В Польше к концу этого года откроют бассейн глубиной в сорок пять метров.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

WP: еще три американки обвинили Байдена в неподобающем поведении

Еще три американки обвинили бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена в неподобающем поведении.
Обновлено в 00:29
Общество

Кабмин поддержал строительство коммунальных сетей в садоводствах

Российское правительство поддержало поправки к закону, позволяющие местным и региональным властям финансировать и строить коммунальные сети для нужд населения на садоводческих землях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в аппарате Белого дома.
Обновлено в 01:00
Общество

Священник лечил прихожан от гомосексуализма и оказался под следствием

Испанский епископ оказался под следствием из-за проходивших в его приходе сессий «излечения от гомосексуализма», которые посещали в том числе несовершеннолетние.
Обновлено вчера в 19:48
Общество

Генпрокуратура потребовала у экс-главы Марий Эл дворцы в стиле Ренессанса

Что хочет Генпрокуратура В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы, фасады этих построек рисовал лично экс-чиновник.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня

В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Экономика

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено вчера в 10:55
Экономика

Центробанк предложил начислять зарплаты по номеру телефона

Центробанк разрабатывает идею использовать Систему быстрых платежей для перевода зарплаты по номеру телефона.
Обновлено вчера в 09:16
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Ведущий ток-шоу "Место встречи" Андрей Норкин во время прямого эфира покинул студию НТВ.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Экономика

Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
Обновлено вчера в 06:19
Интернет

Южная Корея первой в мире начала использование сетей 5G

Южная Корея первая в мире начала коммерческое использование мобильной сети 5G, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.
Обновлено в 01:11
Политика

Нетаньяху отправился с визитом в Москву

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в Москву для обсуждения событий в Сирии и «деконфликтизационной» координации действий двух государств.
Обновлено в 01:09
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