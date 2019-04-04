Происшествия
Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птицаВедомости вчера в 23:33
Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines мог разбиться из-за повреждения датчика угла атаки посторонним предметом во время взлета, например, при столкновении с птицей. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на два источника в авиационной отрасли, знакомых с ходом расследования.
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Политика
Госдума утвердила новую дату вступления в силу закона о хостелах
Госдума повторно рассмотрела закон о запрете хостелов в многоквартирных домах и утвердила новую дату вступления закона в силу, которую ранее установила согласительная комиссия двух палат парламента: 1 октября.
Обновлено в 05:37
Авто
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Американский производитель электромобилей Tesla Inc по итогам января-марта 2019 года уменьшила продажи новых машин на 31% в сравнении с предыдущим кварталом до примерно 63 тыс. машин Model 3, Model S и Model X. Отрицательная динамика была вызвана задержками в поставках Model 3 покупателям в Европе и Китае, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:25
Здоровье
Врачи предложили ввести обязательное УЗИ молочных желез для подростков
Травина отметила, что учитывая рост онкологических заболеваний в России, нужно больше уделять внимание диагностике в детском возрасте, когда заболевание можно легко вылечить или даже предотвратить.
Обновлено в 05:38
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
Обновлено вчера в 07:22
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Пользователи WhatsApp получат доступ к новой версии приложения, в которой появится возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.
Обновлено вчера в 10:38
Экономика
Госдума утвердила новые налоговые льготы для многодетных семей
Депутаты Госдумы 2 апреля во втором чтении приняли три поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым многодетные семьи в России смогут получить льготы уже в текущем году.
Обновлено 02 апреля в 05:44
Спорт
Тихонов раскритиковал экс-биатлониста Шипулина
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что Антон Шипулин бросил свою команду, как только перед ним предстала перспектива быть избранным в Государственную думу России.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Москве людей эвакуируют с Казанского вокзала
Эвакуация из-за угрозы взрыва объявлена на Казанском вокзале в Москве. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Шесть человек погибло в страшном ДТП в Подмосковье
Шесть человек погибли, еще двое – ребенок и взрослый – получили ранения, попав в ДТП на 65-м километре трассы М-4 "Дон".
Обновлено в 03:21
Происшествия
Следователи проверят инцидент с пенсионеркой в больнице на Урале
В Свердловской области следователи проверят инцидент в больнице Первоуральска, где пенсионерка была вынуждена самостоятельно спускаться по лестнице с больной ногой.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдата
Президент России Владимир Путин подтвердил участие России в спецоперации в Сирии по поиску и возвращению на родину останков израильского сержанта Захарии Баумеля, пропавшего без вести на юге Ливана 37 лет назад.
Обновлено в 05:42
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Дебаты на стадионе Вечером 31 марта действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что перед вторым туром выборов необходимо провести дебаты.
Обновлено в 04:17
Общество
Gallup сообщила о желании каждого пятого россиянина эмигрировать
Рекордные 20% россиян выразили желание покинуть страну при появлении такой возможности, свидетельствуют данные опроса компании Gallup за 2018 год, опубликованные в четверг.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков
Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
Обновлено вчера в 13:31
Театры
Актриса дала пощечину зрительнице на спектакле «Груз 300» в Петербурге
Обновлено вчера в 12:40
Политика
В МИД России прокомментировали заявления США о закупке С-400 Турцией
Москва не видит ничего удивительного в заявлениях США по решению Турции купить российские комплексы С-400, в политике Вашингтона присутствует "явно выраженный" экономический интерес, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» получит мощное российское оружие
Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" станет самым мощным кораблем российского флота.
Обновлено в 05:38
Политика
Вице-спикер Рады призналась, что опубликовала фейк на российскую тему
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко признала, что разместила в Facebook фейк о якобы причастности российской компании к ролику кандидата в президенты Владимира Зеленского, и удалила эту новость.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
В МИД РФ заявили, что НАТО подталкивает Украину к провокациям
Североатлантический альянс, наращивая свое военное присутствие в Черном море, подталкивает украинские власти к новым провокациям, заявили в российском МИД.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Во взрыве машины в Киеве усмотрели диверсию России
Взрыв автомобиля в Киеве стал результатом диверсии. В результате пострадал злоумышленник, который заложил мину.
Обновлено в 05:29
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Экономика
Нордеа о том, когда рубль начнет падать на санкции
Более значительная реакция рубля на санкции последует, когда законопроекты о них начнут рассматривать в парламенте.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию
В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
Обновлено в 03:24
Политика
Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
В сети появилось фото с места гибель украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма».
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией
Экс-мэр эстонского Таллина Эдгар Сависаар обратился к властям своей страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.
Обновлено в 03:09
Экономика
Счетная палата проверит расходы Минспорта на чемпионат мира по футболу
Счетная палата проверит, как Министерство спорта, оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года и власти регионов тратили деньги на подготовку к проведению мундиаля, говорится в плане проверок ведомства.
Обновлено в 05:12