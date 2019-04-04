Происшествия

Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птицаВедомости вчера в 23:33

Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines мог разбиться из-за повреждения датчика угла атаки посторонним предметом во время взлета, например, при столкновении с птицей. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на два источника в авиационной отрасли, знакомых с ходом расследования.
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