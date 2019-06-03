Происшествия

Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шинаВести.Ru вчера в 17:02

Стала известная причина гибели бывшего футболиста "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса. К аварии привело лопнувшее на высокой скорости колесо машины Рейеса. Спортивный автомобиль, в котором находились Рейес и два пассажира, двигался со скоростью 240 километров в час.
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Экспертиза установила скорость машины погибшего в ДТП Рейеса

Газета.Ruвчера в 22:37

СМИ назвали вероятную причину смертельного ДТП с участием Рейеса

RT на русскомвчера в 16:37

СМИ: на автомобиле погибшего Рейеса лопнула шина на скорости 237 км/ч

РИА Новостивчера в 15:50

СМИ: причиной аварии футболиста Рейеса могло стать лопнувшее из-за скорости колесо

ТАССвчера в 16:05

СМИ: У автомобиля погибшего Рейеса лопнула шина при скорости движения 237 км/ч

Матч ТВвчера в 14:51

СМИ: У автомобиля погибшего Рейеса лопнула шина

Спорт-Экспрессвчера в 14:21

У «мерседеса» Рейеса лопнула шина при скорости движения 237 км/ч

Чемпионатвчера в 14:19
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Происшествия

Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области

Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей.
Обновлено 01 июня в 10:09
Армия и оружие

Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке

Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено вчера в 17:12
Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Обновлено вчера в 16:12
Экономика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия

Семерых приморцев осудили за шантаж совладельцев «проблемных» квартир

В 2013-2014 годы фигуранты дела выбирали "проблемные" квартиры, между собственниками которых были разногласия, и с помощью давления и насилия принуждали совладельцев к сделкам на выгодных для группы условиях.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено вчера в 12:32
Баскетбол

«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии

Счет в серии стал равным 1:1. Следующий матч пройдет в ночь с 5 на 6 июня, в Окленде, где базируется "Голден Стэйт".
Обновлено вчера в 23:01
Кино

Киану Ривз может сняться в кинокомиксе Marvel «Вечные»

Напомним, Киану Ривз не в первый раз ведет переговоры с Marvel по поводу съемок в кинокомиксе.
Обновлено в 00:24
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

По подозрению в убийстве задержан глава Раменского района

Член «Единой России», 44-летний Андрей Кулаков уже покинул пост главы района.
Обновлено 31 мая в 14:40
Армия и оружие

Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Шоу-бизнес

Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей

Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено вчера в 01:09
Политика

В США анонсировали план экономической дестабилизации России

План экономической войны против России опубликовала американская корпорация Rand, сообщает 3 июня Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено вчера в 15:23
Футбол

Колумбия вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира

В матче 1/8 финала чемпионата мира среди молодежных команд встречались Колумбия и Новая Зеландия.
Обновлено вчера в 17:17
Общество

Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных

Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Экономика

WSJ: Blackstone Group приобрела у GLP склады на $18,7 млрд

Инвестиционная компания Blackstone Group приобрела за $18,7 млрд сеть складских помещений на территории США у сингапурской компании GLP - второго по величине оператора складской недвижимости в мире.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Трамп сообщил об отставке своего советника по экономическим вопросам

Американский президент Дональд Трамп сообщил о скорой отставке своего советника по экономическим вопросам Кевина Хассета.
Обновлено вчера в 22:43
Спорт

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено 01 июня в 19:40
Экономика

Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора

Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине

Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено вчера в 11:02
Политика

Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено вчера в 20:25
Армия и оружие

National Interest назвал МиГ-35 российским конкурентом F-35

Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в скором времени станет конкурентом американского F-35.
Обновлено вчера в 21:12
Общество

Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое

Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
Обновлено вчера в 17:21
Политика

Греция потребовала переселения беженцев в другие страны Евросоюза

Афины настаивают на том, что страна находится здесь на пределе возможностей.
Обновлено вчера в 21:03
Гаджеты

Samsung анонсировал новые ноутбуки Notebook 7 и Notebook 7 Force

Обновлено вчера в 23:45
Общество

Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников

Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье

Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:29
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Хосе Антонио Рейес
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Эстремадура». Выступал за сборную Испании.
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