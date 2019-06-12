Происшествия
Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шинаВести.Ru 17:02
Стала известная причина гибели бывшего футболиста "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса. К аварии привело лопнувшее на высокой скорости колесо машины Рейеса. Спортивный автомобиль, в котором находились Рейес и два пассажира, двигался со скоростью 240 километров в час.
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Космос
Планету-изгой обнаружили астрономы
Обновлено в 03:00
Политика
Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине
По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
Обновлено в 14:46
Общество
Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое
Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
Обновлено в 17:21
Происшествия
Полиция в Чите разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине
В Чите полиция разыскивает автора граффити, который оставил оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина на площади Революции в центре города.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей
Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.
Обновлено в 12:30
Энергетика
На Сахалине опять подорожал бензин
Рабочая неделя началась с повышения цены на все бензины на АЗС "Роснефти" на Сахалине, пишет телеграм-канал "Стоит", отслеживающий цены на топливо.
Обновлено в 17:57
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Политика
Кадыров осудил разрушение памятника маршалу Жукову в Харькове
«В Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст [маршала Георгия Жукова], они ничем не прославились, а покрыли себя позором», — заявил он.
Обновлено в 13:57
Политика
Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму
Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.
Обновлено в 04:12
Происшествия
15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом
В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.
Обновлено в 09:13
Финансы
Инвестиционная пауза затянулась
Капитальные инвестиции крупных и средних компаний в первом квартале 2019 года сократились на 1,2%, свидетельствуют данные Росстата, за год в них еще сильнее выросла доля собственных средств.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие
В Сирии обстреляли военный аэродром
Обновлено в 18:04
Политика
Опубликованы фото секретного протокола пакта Молотова-Риббентропа
На сайте фонда «Историческая память» появились фото страниц секретного протокола пакта Молотова-Риббентропа.
Обновлено вчера в 13:53
Футбол
«Крылья Советов» остались в премьер-лиге
Первая встреча между командами в Нижнем Новгороде завершилась гостевой победой самарцев со счетом 3:1, поэтому в ответном матче им требовалось не проиграть с разницей в два мяча.
Обновлено в 12:04
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Армия и оружие
The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России
Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.
Обновлено в 16:23
Технологии
ESIM откроется России
Производителям устройств с поддержкой виртуальных сим-карт eSIM, среди которых Apple и Google, придется размещать на территории России серверы для загрузки абонентских профилей и хранить здесь криптографические ключи.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Полиция Голландии раздала духи с ароматом экстази
Библиотека ароматов духов расширилась. Среди граждан Нидерландов распространяются флакончики с духами с запахом экстази.
Обновлено в 11:54
Здоровье
Эксперты рассказали, какую рыбу еще можно есть без опаски
Обновлено в 08:15
Общество
Минстрой хочет отменить установку счетчиков тепла
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило прекратить обязательную установку счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 16:21
Политика
Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко
Обновлено в 15:33
Единоборства
Нурмагомедов начал подготовку к бою с Порье
Российский обладатель пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к поединку с временным чемпионом организации Дастином Порье.
Обновлено в 14:46
Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Политика
Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Футбол
Сеск Фабрегас: «Отдал бы все, чтобы стать таким, как Головин»
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас в интервью журналу Mundial дал оценку действиям на тренировках его партнера по команде из княжества – хавбека сборной России Александра Головина.
Обновлено в 06:59