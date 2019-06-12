Происшествия

Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шинаВести.Ru 17:02

Стала известная причина гибели бывшего футболиста "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса. К аварии привело лопнувшее на высокой скорости колесо машины Рейеса. Спортивный автомобиль, в котором находились Рейес и два пассажира, двигался со скоростью 240 километров в час.
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СМИ назвали вероятную причину смертельного ДТП с участием Рейеса

RT на русском16:37

СМИ: причиной аварии футболиста Рейеса могло стать лопнувшее из-за скорости колесо

ТАСС16:05

Источник: Рейес ехал на скорости 237 км/ч в момент смертельного ДТП

Sport.ru14:44

СМИ: У автомобиля погибшего Рейеса лопнула шина при скорости движения 237 км/ч

Матч ТВ14:51

СМИ: У автомобиля погибшего Рейеса лопнула шина

Спорт-Экспресс14:21

У «мерседеса» Рейеса лопнула шина при скорости движения 237 км/ч

Чемпионат14:19

СМИ: на автомобиле погибшего Рейеса лопнула шина на скорости 237 км/ч

РИА Новости15:50
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