Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шинаВести.Ru 17:02

Стала известная причина гибели бывшего футболиста "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса. К аварии привело лопнувшее на высокой скорости колесо машины Рейеса. Спортивный автомобиль, в котором находились Рейес и два пассажира, двигался со скоростью 240 километров в час.

Армия и оружие Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки в Идлибе Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять "бомбардировки" на территории Идлиба.

Энергетика Бахрейн разрешил компаниям с иностранным капиталом добывать нефть и газ Премьер-министр Бахрейна и дядя короля принц Халифа бен Салман Аль Халифа издал указ, согласно которому компаниям с иностранным капиталом разрешается добыча нефти и природного газа на территории королевства, сообщает официальное информационное агентство островного государства BNA.

Футбол «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".

Интернет Google сообщил о сбоях в работе сервисов Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, снижена производительность одноименных приложений.

Политика Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17 Американские пользователи Сети усомнились в итогах расследования по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом.

Путешествия Зачем Алтайскому краю национальный парк? В территорию национального парка «Тогул», который будет создан в Алтайском крае, вероятно, войдет четвертый район.

Общество Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.

Здоровье Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.

Политика Медведчук отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на странице в соцсети Twitter прокомментировал снос националистами памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове.

Футбол На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.

Экономика Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки.

Авто Автоэксперт рассказал, как часто нужно мыть автомобиль летом Автор и ведущий программы «Автошкола на Авторадио» и программы «Айрбег-подушка безопасности» на Imagine Radio, автоэксперт и экс-офицер Военно-Космических Сил РФ Дмитрий Попов рассказал iReactor, как часто нужно мыть машину летом.

Авто Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко в купальнике обеспокоила поклонников излишней худобой Многие поклонники оценили фотографию любимой певицы на испанском курорте, однако нашлось и немало тех, кого обеспокоил внешний вид Дайнеко - они считают, что ей срочно нужно поправляться.

Политика Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.

Экономика В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".

Происшествия На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей.

Происшествия Отец сбежавшей с 23 млн кассирши заявил о пропаже семьи Отец кассира, которую подозревают в краже более 20 миллионов рублей из банка в Салавате, сообщил в полицию, что не может найти всю семью своей дочери.

Политика Россия, по неподтвержденным данным, отозвала ключевых советников по обороне из Венесуэлы Ранее США фактически обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу, которая переживает сейчас острый политический, экономический и социальный кризис.

Происшествия Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX Эксперты авиакорпорации Boeing нашли дефекты в направляющих планках предкрылков, установленных на некоторых самолетах Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX.

Транспорт Возобновлено авиасообщение между Сахалином и Камчаткой Как ранее сообщало ИА «Камчатка», о возобновлении полётов с Сахалина на Камчатку и обратно стало известно в марте.

Экономика Кушать продано: рублевая выручка экспортеров продуктов выросла втрое Экспортная выручка российских сельхозпредприятий за четыре года действия санкций увеличилась в рублевом выражении втрое — с 517,8 млрд до 1,57 трлн.

Авто Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.

Политика В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.