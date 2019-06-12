Происшествия

Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шинаВести.Ru 17:02

Стала известная причина гибели бывшего футболиста "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса. К аварии привело лопнувшее на высокой скорости колесо машины Рейеса. Спортивный автомобиль, в котором находились Рейес и два пассажира, двигался со скоростью 240 километров в час.
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СМИ назвали вероятную причину смертельного ДТП с участием Рейеса

RT на русском16:37

СМИ: причиной аварии футболиста Рейеса могло стать лопнувшее из-за скорости колесо

ТАСС16:05

Источник: Рейес ехал на скорости 237 км/ч в момент смертельного ДТП

Sport.ru14:44

СМИ: У автомобиля погибшего Рейеса лопнула шина при скорости движения 237 км/ч

Матч ТВ14:51

СМИ: У автомобиля погибшего Рейеса лопнула шина

Спорт-Экспресс14:21

У «мерседеса» Рейеса лопнула шина при скорости движения 237 км/ч

Чемпионат14:19

СМИ: на автомобиле погибшего Рейеса лопнула шина на скорости 237 км/ч

РИА Новости15:50
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В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

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Google сообщил о сбоях в работе сервисов

Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, снижена производительность одноименных приложений.
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Зачем Алтайскому краю национальный парк?

В территорию национального парка «Тогул», который будет создан в Алтайском крае, вероятно, войдет четвертый район.
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Общество

Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.
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Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха

Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
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Медведчук отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на странице в соцсети Twitter прокомментировал снос националистами памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове.
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На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек

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Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки.
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Автор и ведущий программы «Автошкола на Авторадио» и программы «Айрбег-подушка безопасности» на Imagine Radio, автоэксперт и экс-офицер Военно-Космических Сил РФ Дмитрий Попов рассказал iReactor, как часто нужно мыть машину летом.
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Виктория Дайнеко в купальнике обеспокоила поклонников излишней худобой

Многие поклонники оценили фотографию любимой певицы на испанском курорте, однако нашлось и немало тех, кого обеспокоил внешний вид Дайнеко - они считают, что ей срочно нужно поправляться.
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Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
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Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
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Происшествия

На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей

В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие

В Северной Осетии впервые проведут мероприятия в рамках форума «Армия-2019»

Мероприятия в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" впервые пройдут в Северной Осетии.
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Происшествия

Отец сбежавшей с 23 млн кассирши заявил о пропаже семьи

Отец кассира, которую подозревают в краже более 20 миллионов рублей из банка в Салавате, сообщил в полицию, что не может найти всю семью своей дочери.
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Россия, по неподтвержденным данным, отозвала ключевых советников по обороне из Венесуэлы

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Происшествия

Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX

Эксперты авиакорпорации Boeing нашли дефекты в направляющих планках предкрылков, установленных на некоторых самолетах Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX.
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Экспортная выручка российских сельхозпредприятий за четыре года действия санкций увеличилась в рублевом выражении втрое — с 517,8 млрд до 1,57 трлн.
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Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс

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Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
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Политика

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено в 18:17
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Хосе Антонио Рейес
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Испанский футболист, полузащитник клуба «Эстремадура». Выступал за сборную Испании.
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