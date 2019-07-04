Происшествия
В Беларуси назвали возможную причину ЧП во время салютаВечерний курьер 05:48
По предварительной оценке, взрыв фейерверков на земле во время праздничного салюта в Минске на День независимости произошел из-за некачественной пиротехники одного из калибров, приводит РИА «Новости» сообщение белорусского военного ведомства.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:41, Вашингтон
Футбол
Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»
Украинский хавбек венгерского "Халадаша" Юрий Габовда выступил с угрозами в адрес российских игроков "Краснодара-2".
Обновлено в 10:39
Энергетика
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»
Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 11:50
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» объявили составы на матч предсезонного турнира
Стали известны стартовые составы на московского "Спартака" и "Краснодара" на заключительный тур предсезонного турнира, передает Sport24.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Умер испанский актер Артуро Фернандес
В одной из клиник Мадрида умер актер Артуро Фернандес.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Ущерб от действий экс-главы «Автодора» оценили в 2 млрд рублей
«Незаконные действия Кельбаха повлекли тяжкие последствия и существенные нарушения охраняемых законом интересов государства, повлекшие причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — рассказали в СК.
Обновлено в 12:06
Общество
Аквариум-рекордсмен в ТЦ «Авиапарк» протек
Занесенный в Книгу рекордов Гиннесса аквариум высотой 23 метра в московском торговом центре "Авиапарк" дал протечку, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию ТЦ. По данным агентства, трещина пошла по стенке аквариума на высоте нескольких метров параллельно полу.
Обновлено в 10:47
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Наука
Изобретен способ определения приступов эпилепсии до их начала
Как рассказали авторы способа, им удалось обнаружить неожиданное и быстрое формирование приступов эпилепсии, вызванное синхронизацией большого количества нейронов, демонстрирует динамику, свойственную экстремальным событиям.
Обновлено в 12:31
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Шоу-бизнес
Лолита рассталась с пятым мужем
«Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», — поделилась певица. 44-летний Дмитрий Иванов — пятый муж 55-летней Лолиты.
Обновлено в 09:16
Политика
Минобороны опубликовало имена 14 погибших подводников
Обновлено вчера в 13:11
Хоккей
НХЛ признал видео падения Овечкина с вейкборда лучшим
Обновлено в 13:13
Политика
Америка может применить валютные интервенции
По мнению американского президента, в противном случае США «продолжат быть глупцами, которые сидят и вежливо наблюдают, как другие страны играют в свои игры».
Обновлено в 06:58
Происшествия
Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме
В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.
Обновлено в 04:31
Политика
Журналисты RT передрались с итальянцами перед конференцией Путина
Читайте материал: "Путин опоздал к Папе Римскому и не пригласил в Россию".
Обновлено в 13:28
Кино
Акция «Ночь в кино» пройдёт в Москве 24 августа
Генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко рассказала, что 24 августа в столице пройдёт акция «Ночь в кино».
Обновлено в 12:32
Футбол
Арьен Роббен завершил карьеру футболиста
Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру.
Обновлено в 12:11
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили снижаться
В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Политика
Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе
В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Внук Назарбаева пытался покончить с собой
Обновлено в 07:53
Происшествия
Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым
Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.
Обновлено в 06:21
Наука
33 тысячи лет назад в Румынии было совершено убийство
Обновлено в 06:00
Общество
В выходные в Москве погода достигнет «холодного дна»
В ближайшие выходные ожидается достижение «холодного дна», после которого можно прогнозировать очень медленный рост температуры.
Обновлено в 07:57
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку при постановке диагноза
В ходе оперативного эксперимента в конце июня 2019 года оперативники ФСБ зафиксировали факт получения врачами 350 тыс. руб. от военнослужащего за диагноз «язва желудка».
Обновлено в 09:26
Гаджеты
Apple может отказаться от клавиатуры-«бабочки» на MacBook
Компания Apple планирует отказаться от фирменной клавиатуры-«бабочки» в ноутбуках MacBook.
Обновлено в 07:55
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Общество
Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло
Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.
Обновлено вчера в 21:59
Наука
Человеческий эмбрион растили 10 дней в научных целях
Учёные Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке (США) на протяжении 10 дней выращивали в лаборатории эмбрион человека из стволовых клеток для наблюдения за первыми днями развития, сообщает Хайтек, ссылаясь на зарубежный сайт ScienceAlert.
Обновлено вчера в 10:22