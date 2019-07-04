Происшествия

В Беларуси назвали возможную причину ЧП во время салютаВечерний курьер 05:48

По предварительной оценке, взрыв фейерверков на земле во время праздничного салюта в Минске на День независимости произошел из-за некачественной пиротехники одного из калибров, приводит РИА «Новости» сообщение белорусского военного ведомства.
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Поставщик пиротехники принимает участие в расследовании ЧП в Минске

РИА Новости09:29

Поставщик пиротехники рассказал о расследовании смертельного салюта в Минске

Газета.Ru10:28

Минобороны Белоруссии назвало причины ЧП с салютами в Минске

RT на русском05:18

В Минобороны Белоруссии подтвердили закупку фейерверков в России

Говорит Москва06:02

В Минске заявили, что убившие женщину фейерверки были куплены в России

Интерфакс05:19

Минск назвал причиной гибели женщины при салюте брак российского заряда

РБК06:11

Минобороны Белоруссии: заряды для салюта в Минске были приобретены у российской компании

ТАСС05:38
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:41, Вашингтон

Минобороны: предположительная причина трагедии 3 июля - некачественные фейерверки российского производства

КП - Беларусь05:44
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:41, Вашингтон
Футбол

Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»

Украинский хавбек венгерского "Халадаша" Юрий Габовда выступил с угрозами в адрес российских игроков "Краснодара-2".
Обновлено в 10:39
Энергетика

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»

Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 11:50
Футбол

«Спартак» и «Краснодар» объявили составы на матч предсезонного турнира

Стали известны стартовые составы на московского "Спартака" и "Краснодара" на заключительный тур предсезонного турнира, передает Sport24.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес

Умер испанский актер Артуро Фернандес

В одной из клиник Мадрида умер актер Артуро Фернандес.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Ущерб от действий экс-главы «Автодора» оценили в 2 млрд рублей

«Незаконные действия Кельбаха повлекли тяжкие последствия и существенные нарушения охраняемых законом интересов государства, повлекшие причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — рассказали в СК.
Обновлено в 12:06
Общество

Аквариум-рекордсмен в ТЦ «Авиапарк» протек

Занесенный в Книгу рекордов Гиннесса аквариум высотой 23 метра в московском торговом центре "Авиапарк" дал протечку, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию ТЦ. По данным агентства, трещина пошла по стенке аквариума на высоте нескольких метров параллельно полу.
Обновлено в 10:47
Общество

«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Наука

Изобретен способ определения приступов эпилепсии до их начала

Как рассказали авторы способа, им удалось обнаружить неожиданное и быстрое формирование приступов эпилепсии, вызванное синхронизацией большого количества нейронов, демонстрирует динамику, свойственную экстремальным событиям.
Обновлено в 12:31
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Шоу-бизнес

Лолита рассталась с пятым мужем

«Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», — поделилась певица. 44-летний Дмитрий Иванов — пятый муж 55-летней Лолиты.
Обновлено в 09:16
Политика

Минобороны опубликовало имена 14 погибших подводников

Обновлено вчера в 13:11
Хоккей

НХЛ признал видео падения Овечкина с вейкборда лучшим

Обновлено в 13:13
Политика

Америка может применить валютные интервенции

По мнению американского президента, в противном случае США «продолжат быть глупцами, которые сидят и вежливо наблюдают, как другие страны играют в свои игры».
Обновлено в 06:58
Происшествия

Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме

В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.
Обновлено в 04:31
Политика

Журналисты RT передрались с итальянцами перед конференцией Путина

Читайте материал: "Путин опоздал к Папе Римскому и не пригласил в Россию".
Обновлено в 13:28
Армия и оружие

«Аллигатор» против Apache: преимущества Ка-52 перечислили в США

Обновлено в 10:48
Кино

Акция «Ночь в кино» пройдёт в Москве 24 августа

Генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко рассказала, что 24 августа в столице пройдёт акция «Ночь в кино».
Обновлено в 12:32
Футбол

Арьен Роббен завершил карьеру футболиста

Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру.
Обновлено в 12:11
Авто

Продажи автомобилей в России продолжили снижаться

В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Политика

Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе

В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Внук Назарбаева пытался покончить с собой

Обновлено в 07:53
Происшествия

Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым

Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.
Обновлено в 06:21
Наука

33 тысячи лет назад в Румынии было совершено убийство

Обновлено в 06:00
Общество

В выходные в Москве погода достигнет «холодного дна»

В ближайшие выходные ожидается достижение «холодного дна», после которого можно прогнозировать очень медленный рост температуры.
Обновлено в 07:57
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку при постановке диагноза

В ходе оперативного эксперимента в конце июня 2019 года оперативники ФСБ зафиксировали факт получения врачами 350 тыс. руб. от военнослужащего за диагноз «язва желудка».
Обновлено в 09:26
Гаджеты

Apple может отказаться от клавиатуры-«бабочки» на MacBook

Компания Apple планирует отказаться от фирменной клавиатуры-«бабочки» в ноутбуках MacBook.
Обновлено в 07:55
Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Общество

Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло

Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.
Обновлено вчера в 21:59
Наука

Человеческий эмбрион растили 10 дней в научных целях

Учёные Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке (США) на протяжении 10 дней выращивали в лаборатории эмбрион человека из стволовых клеток для наблюдения за первыми днями развития, сообщает Хайтек, ссылаясь на зарубежный сайт ScienceAlert.
Обновлено вчера в 10:22
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