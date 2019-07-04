Происшествия
Причиной ЧП на салюте в Минске назвали некачественную пиротехникуРосбалт 05:55
Министерство обороны Белоруссии назвало предположительную причину взрывов фейерверков на салюте в Минске в День независимости, которые унесли жизнь женщины и травмировали около десяти человек. По данным ведомства, ЧП спровоцировали некачественные заряды одного из калибров пиротехники (195 мм).
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