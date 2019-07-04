Некачественные заряды стали причиной трагедии во время праздничного салюта в честь Дня независимости в Минске, в результате чего одна женщина погибла и еще восемь человек пострадали. Об этом сообщает Министерство обороны Белоруссии.

Причиной трагедии во время салюта в Белоруссии стали плохие заряды

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