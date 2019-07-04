Происшествия

Причиной трагедии во время салюта в Белоруссии стали плохие зарядыPravda.Ru 06:25

Некачественные заряды стали причиной трагедии во время праздничного салюта в честь Дня независимости в Минске, в результате чего одна женщина погибла и еще восемь человек пострадали. Об этом сообщает Министерство обороны Белоруссии.
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Минобороны: предположительная причина трагедии 3 июля - некачественные фейерверки российского производства

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В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
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