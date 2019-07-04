Происшествия
Минобороны Белоруссии назвало причины ЧП с салютами в МинскеRT на русском 05:18
Пресс-служба Министерства обороны Белоруссии заявила, что предположительной причиной взрывов фейерверков в Минске, в результате которых есть пострадавшие и погибшие, являются некачественные заряды одного из калибров пиротехники.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 16:48, Вашингтон
Происшествия
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