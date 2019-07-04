Происшествия

Минобороны Белоруссии назвало причины ЧП с салютами в МинскеRT на русском 05:18

Пресс-служба Министерства обороны Белоруссии заявила, что предположительной причиной взрывов фейерверков в Минске, в результате которых есть пострадавшие и погибшие, являются некачественные заряды одного из калибров пиротехники.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Поставщик пиротехники принимает участие в расследовании ЧП в Минске

РИА Новости09:29

В Минске заявили, что убившие женщину фейерверки были куплены в России

Интерфакс05:19

Минск назвал причиной гибели женщины при салюте брак российского заряда

РБК06:11

В Минобороны Белоруссии подтвердили закупку фейерверков в России

Говорит Москва06:02

Поставщик пиротехники рассказал о расследовании смертельного салюта в Минске

Газета.Ru10:28

Минобороны Белоруссии назвало причины ЧП с салютами в Минске

RT на русском05:18

Минобороны Белоруссии: заряды для салюта в Минске были приобретены у российской компании

ТАСС05:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 16:48, Вашингтон

Минобороны: предположительная причина трагедии 3 июля - некачественные фейерверки российского производства

КП - Беларусь05:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 16:48, Вашингтон
Происшествия

В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

Обновлено в 16:17
Авто

LADA Granta в июне вновь стала самой продаваемой моделью в России

Обновлено в 05:58
Происшествия

Автомобиль вылетел на обочину и сбил двух пешеходов в Новой Москве

В Новой Москве автомобиль вылетел на обочину и сбил двух пешеходов. По информации РЕН ТВ, один человек погиб и один пострадал.
Обновлено в 16:25
Политика

На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17

В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
Обновлено в 16:22
Здоровье

Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога

Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено в 06:19
Политика

Путин встретился с Папой Римским

Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Политика

В России предоставили убежище многодетной семье из Германии

Обновлено в 15:52
Происшествия

В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке

Крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре удалось ликвидировать на площади 1,6 тысячи квадратных метров, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Внук Назарбаева обвинен в нападении на полицейского

Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес

Классная парочка: Дарья Мельникова показала редкое фото с мужем Артуром Смольяниновым

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов являются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.
Обновлено в 15:17
Футбол

«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса

Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
Обновлено в 15:50
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Авто

Ford представил трековый суперкар GT MK II

В рамках Фестиваля скорости в британском Гудвуде состоялся дебют трековой модификации суперкара Ford GT, которая получила название MK II.
Обновлено в 06:08
Футбол

Арьен Роббен завершил карьеру футболиста

Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру.
Обновлено в 12:11
Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Политика

Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено в 13:56
Футбол

«Краснодар» стал победителем Кубка «Матч Премьер»

Обновлено в 14:19
Авто

Автомобили концерна FCA получат новую коробку передач от ZF

Новые заднеприводные и полноприводные автомобили Fiat Chrysler Automobiles с передним продольным расположением двигателя получат новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF.
Обновлено в 09:01
Интернет

В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел сбой

Пользователи Instagram сообщают, что не могут запустить приложения, у Facebook не работает сайт, а у мессенджера WhatsApp сбои при подключении к серверу.
Обновлено вчера в 12:23
Здоровье

Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой

Обновлено в 09:05
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
Обновлено в 13:33
Наука

На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы

На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено в 09:53
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

Обновлено в 14:42
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в порт Одессы

В порт Одессы пришли несколько кораблей НАТО, среди которых американский эсминец USS Carney, канадский фрегат HMCS Toronto и британский эсминец HMS Duncan.
Обновлено в 08:53
Финансы

Капитализация «Газпрома» впервые с 2008 года превысила 6 трлн рублей

Акции российской компании «Газпром» превысили максимальную отметку с 2008 года, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 04:11
Общество

Для Сечина строят особняк необычной формы за 20 млрд рублей — Baza

Обновлено в 12:04
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Происшествия

В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников

На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников.
Обновлено в 13:52
Игры

На eBay выставили самую редкую игру в мире за 6 млн рублей

Высокая стоимость картриджа, который в рублях стоит около 6 миллионов, обусловлена тем, что игра, выпущенная под впечатлением от «Инопланетянина» Стивена Спилберга, разошлась тиражом всего в 100 копий.
Обновлено в 09:41
Энергетика

В Германию снова пошла российская «грязная» нефть из Польши

Последние по информации издания жалуются, что нефть, поступающая в Германию, имеет более низкое качество, чем сырье, полученное Польшей из России через Беларусь.
Обновлено в 15:41
ещё по теме
Главное