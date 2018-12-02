Футбол

«Прицел надо поправлять»: Валерий Карпин подвел итоги матча с ЦСКА
161.ru
13:41

Ростов — ЦСКА
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
4′
Никола Власич
49′
Иван Обляков
Артур Юсупов
50′
Александр Зуев
56′
56′
Такума Нисимура
Федор Чалов
64′
Георгий Щенников
67′
Арнор Сигурдссон
Константин Кучаев
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
79′
89′
Иван Обляков
90′+2′
Никола Власич
Яка Бийол
Матч закончился со счетом 0:0. После игры главный тренер нашей команды Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов и подвели итоги матча. На вопрос о том, связано ли отсутствие голов со стороны "желто-синих" с тем, что у «Ростова» «сбился прицел», Карпин ответил, что «это не самое страшное».
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Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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