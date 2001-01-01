Прибывшей на саммит делегации из КНДР понравился ВладивостокТАСС 04:48

Делегация, сопровождающая лидера КНДР Ким Чен Ына в ходе визита во Владивосток, высоко оценила место проведения саммита. Представители КНДР, которые, как правило, воздерживаются от общения в кулуарах во время международных мероприятий, поделились с корреспондентом ТАСС впечатлениями о городе.

Прибывшей на саммит делегации из КНДР понравился Владивосток

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