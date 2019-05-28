Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуляРеальное время 00:34

Коэффициент маржинальной доходности продаж бензина на российских АЗС с начала года упал до 8,1–11,3% в европейской части и до 5,6–7,9% в Сибири. Это на порядок ниже нормальных рыночных значений в 20% на этом рынке, говорится в отчете Thomson Reuters Kortes от 27 мая, который поступил в РБК.

с чего всё началось

Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК. Например, чистая маржа торговли бензином АИ-92 упала до 50 копеек за литр. При этом раньше от продажи литра АИ-92 заправки зарабатывали порядка 5 рублей.

Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля

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