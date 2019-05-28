Энергетика
Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуляРеальное время 00:34
Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК. Например, чистая маржа торговли бензином АИ-92 упала до 50 копеек за литр. При этом раньше от продажи литра АИ-92 заправки зарабатывали порядка 5 рублей.
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Общество
Отец осужденной в США Бутиной потерял связь с дочерью
Отец Марии Бутиной сообщил, что невозможно наладить связь с дочерью, заключенной в распределительной тюрьме в штате Оклахома, так как отсутствует возможность перевести деньги в США и положить их на счет, с помощью которого заключенные американских тюрем рассчитываются за звонки родным.
Обновлено в 02:05
Происшествия
У побережья Японии нашли фрагмент двигателя и крыло разбившегося F-35А
Японские военные обнаружили фрагмент двигателя и крыло многоцелевого истребителя F-35A Воздушных сил самообороны страны, потерпевшего крушение в начале апреля в Тихом океане у побережья на севере острова Хонсю.
Обновлено в 01:47
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Политика
Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива
Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива.
Обновлено вчера в 16:16
Здоровье
Названы девять помогающих продлить молодость продуктов
Арбузы, в свою очередь, являются богатым источником ликопина — антиоксиданта, помогающего сохранить здоровье и молодость кожи.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
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Армия и оружие
«Ростех» заявил о невозможности продажи патронов США
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Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Обновлено вчера в 15:18
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47
Авто
Голландцы готовят к премьере автомобиль на солнечной энергии
Стартап Lightyear из Нидерландов уже через месяц представит прототип пятиместного автомобиля, который будет "питаться" солнечными лучами.
Обновлено вчера в 10:15
Футбол
Неймара лишили капитанской повязки сборной Бразилии
Главный тренер сборной Бразилии Тите (Аденор Леонардо Бакши) принял решение лишить Неймара капитанской повязки.
Обновлено в 02:26
Общество
Почти четверть россиян стали экономить на еде
За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Общество
В России госучреждениям запретили закупать импортные вина
Отмечается, что ограничительные меры водятся только для госучреждений и не распространяется на импортные вина, реализуемые коммерческими торговыми организациями.
Обновлено в 00:47
Общество
Мост в Киеве продолжает трескаться
Пешеходно-велосипедный мост, который соединяет парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов, был открыт 25 мая.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми
Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Общество
Мэр Екатеринбурга за 2018 год заработал меньше своих подчинённых
За 2018 год Александр Высокинский задекларировал 4,5 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:23
Здоровье
Специалисты составили список самых бесполезных советов врачей
Экспертами был составлен список самых распространенных, но при этом бесполезных советов врачей, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 23:01
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
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Обновлено вчера в 20:32
Общество
В Роскачестве объяснили, как выбрать идеальное мороженое
Специалисты Роскачества дали несколько советов, которые помогут потребителям выбрать качественное мороженое.
Обновлено в 01:00
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротства
В декабре 2018 г. Utair допустила дефолт по одному из синдицированных кредитов и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. В апреле компания попросила полностью списать синдицированный кредит на 23,7 млрд руб. и 50% кредита на 15,4 млрд руб. По информации РБК, банки выступили против какого-либо списания долгов, а срок пролонгации ограничили 15 годами.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Хабаровске семилетний ребенок упал в коллектор с горячей водой
В коллектор с горячей водой, расположенный в Железнодорожном районе Хабаровска, провалился вечером 27 мая семилетний ребенок.
Обновлено в 01:53
Культура
Якубович рассказал о секретах «Поля чудес»
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
SSJ-100 попросили перепроверить
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к Министерству транспорта России с просьбой проверить системы самолета Sukhoi Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Медведев допустил расширение ЕАЭС
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может быть расширен, поскольку это открытое объединение, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:28
Общество
Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Футбол
Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
В 30-м туре чемпионата России 21-летний форвард забил два гола в матче против «Крыльев Советов» (6:0). Напомним, Чалов по итогам минувшего сезона стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Во Владивостоке подпорная стена упала на автомобили
Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Югре
Состояние пассажиров микроавтобуса, столкнувшегося с грузовиком в Ханты-Мансийском автономном округе, оценивается как средней и легкой степени тяжести с благоприятным прогнозом, сообщили РИА Новости во вторник в региональном департаменте здравоохранения.
Обновлено в 01:00
Общество
Евтушенков откажется от партнерства с ЛСР по застройке 100 га на ЗИЛе
В декабре 2015 года "Развитие" купило право застройки 109 га южной части ЗИЛа (ООО "ЗИЛ-Юг") за 34,2 млрд руб. Вместе "Лидер-Инвест" и "Группа ЛСР" планировали построить до 2022 года жилой район общей площадью 1,6 млн кв. м. ФАС зарегистрировала ходатайство АО "Лидер-Инвест" в понедельник, 27 мая.
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