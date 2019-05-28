Энергетика

Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуляРеальное время 00:34

Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК. Например, чистая маржа торговли бензином АИ-92 упала до 50 копеек за литр. При этом раньше от продажи литра АИ-92 заправки зарабатывали порядка 5 рублей.
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Прибыльность от продажи бензина на АЗС снизилась в десять раз с начала года

Эхо Москвы01:46

Независимые АЗС пожаловались на нулевую прибыль

Полит.ру01:45

Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля

Реальное время00:34

Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль

РБК00:00

Себе в убыток: АЗС перестали зарабатывать

Deita.ru00:49
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Общество

Отец осужденной в США Бутиной потерял связь с дочерью

Отец Марии Бутиной сообщил, что невозможно наладить связь с дочерью, заключенной в распределительной тюрьме в штате Оклахома, так как отсутствует возможность перевести деньги в США и положить их на счет, с помощью которого заключенные американских тюрем рассчитываются за звонки родным.
Обновлено в 02:05
Происшествия

У побережья Японии нашли фрагмент двигателя и крыло разбившегося F-35А

Японские военные обнаружили фрагмент двигателя и крыло многоцелевого истребителя F-35A Воздушных сил самообороны страны, потерпевшего крушение в начале апреля в Тихом океане у побережья на севере острова Хонсю.
Обновлено в 01:47
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Политика

Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива

Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива.
Обновлено вчера в 16:16
Здоровье

Названы девять помогающих продлить молодость продуктов

Арбузы, в свою очередь, являются богатым источником ликопина — антиоксиданта, помогающего сохранить здоровье и молодость кожи.
Обновлено вчера в 16:57
Политика

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие

«Ростех» заявил о невозможности продажи патронов США

«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», – передает слова представителя «Ростеха» «Интерфакс».
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие

Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Обновлено вчера в 15:18
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено вчера в 14:47
Авто

Голландцы готовят к премьере автомобиль на солнечной энергии

Стартап Lightyear из Нидерландов уже через месяц представит прототип пятиместного автомобиля, который будет "питаться" солнечными лучами.
Обновлено вчера в 10:15
Футбол

Неймара лишили капитанской повязки сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите (Аденор Леонардо Бакши) принял решение лишить Неймара капитанской повязки.
Обновлено в 02:26
Общество

Почти четверть россиян стали экономить на еде

За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Общество

В России госучреждениям запретили закупать импортные вина

Отмечается, что ограничительные меры водятся только для госучреждений и не распространяется на импортные вина, реализуемые коммерческими торговыми организациями.
Обновлено в 00:47
Общество

Мост в Киеве продолжает трескаться

Пешеходно-велосипедный мост, который соединяет парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов, был открыт 25 мая.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия

Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми

Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Общество

Мэр Екатеринбурга за 2018 год заработал меньше своих подчинённых

За 2018 год Александр Высокинский задекларировал 4,5 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:23
Здоровье

Специалисты составили список самых бесполезных советов врачей

Экспертами был составлен список самых распространенных, но при этом бесполезных советов врачей, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 23:01
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Общество

В Роскачестве объяснили, как выбрать идеальное мороженое

Специалисты Роскачества дали несколько советов, которые помогут потребителям выбрать качественное мороженое.
Обновлено в 01:00
Политика

Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика

РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротства

В декабре 2018 г. Utair допустила дефолт по одному из синдицированных кредитов и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. В апреле компания попросила полностью списать синдицированный кредит на 23,7 млрд руб. и 50% кредита на 15,4 млрд руб. По информации РБК, банки выступили против какого-либо списания долгов, а срок пролонгации ограничили 15 годами.
Обновлено в 02:15
Происшествия

В Хабаровске семилетний ребенок упал в коллектор с горячей водой

В коллектор с горячей водой, расположенный в Железнодорожном районе Хабаровска, провалился вечером 27 мая семилетний ребенок.
Обновлено в 01:53
Культура

Якубович рассказал о секретах «Поля чудес»

Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

SSJ-100 попросили перепроверить

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к Министерству транспорта России с просьбой проверить системы самолета Sukhoi Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Медведев допустил расширение ЕАЭС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может быть расширен, поскольку это открытое объединение, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:28
Общество

Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Футбол

Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

В 30-м туре чемпионата России 21-летний форвард забил два гола в матче против «Крыльев Советов» (6:0). Напомним, Чалов по итогам минувшего сезона стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Во Владивостоке подпорная стена упала на автомобили

Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Югре

Состояние пассажиров микроавтобуса, столкнувшегося с грузовиком в Ханты-Мансийском автономном округе, оценивается как средней и легкой степени тяжести с благоприятным прогнозом, сообщили РИА Новости во вторник в региональном департаменте здравоохранения.
Обновлено в 01:00
Общество

Евтушенков откажется от партнерства с ЛСР по застройке 100 га на ЗИЛе

В декабре 2015 года "Развитие" купило право застройки 109 га южной части ЗИЛа (ООО "ЗИЛ-Юг") за 34,2 млрд руб. Вместе "Лидер-Инвест" и "Группа ЛСР" планировали построить до 2022 года жилой район общей площадью 1,6 млн кв. м. ФАС зарегистрировала ходатайство АО "Лидер-Инвест" в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 02:00
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