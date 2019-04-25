Экономика

Прибыль владельца «Пятерочек» выросла на 65% за кварталВедомости 03:10

Чистая прибыль крупнейшего в стране продовольственного ритейлера X5 Retail Group за I квартал 2019 г. выросла на 65,2% до 9,3 млрд руб. Ритейлер раскрыл результаты по МСФО. X5 управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Чистая прибыль X5 Retail Group в I квартале выросла на 65,2%

Rambler News Service03:12

X5 в I квартале увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза

ПРАЙМ03:11

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ Х5 RETAIL GROUP В I КВ ВЫРОСЛА НА 65,2% Г/Г ДО 9,3 МЛРД Р -- КОМПАНИЯ

Financial One03:13

Х5 в I квартале увеличила чистую прибыль на 65,2%, до 9,3 млрд руб

Milknews.ru03:47

X5 Retail увеличила прибыль на 65%

Моллы.Ru03:43

Прибыль владельца «Пятерочек» выросла на 65% за квартал

Ведомости03:10

Прибыль X5 Retail в 1 квартале выросла на 65%

Finam.Ru03:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 03:54, Ашберн
Транспорт

Определен маршрут скоростной трассы Москва-Казань

Обновлено вчера в 20:59
Политика

Тарифы на вывоз мусора снизят в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии мер для снижения платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов.
Обновлено 23 апреля в 23:48
Политика

Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР

Комментируя свое решение, глава государства обратил внимание на то, что нельзя мириться с ситуацией, в которой оказались жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены.
Обновлено вчера в 11:40
Политика

Путин прибыл на встречу с Ким Чен Ыном

Президент России прилетел во Владивосток, где должна состояться его встреча с лидером КНДР. Владимир Путин и Ким Чен Ын встречаются впервые.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Женщина, упавшая на рельсы станции метро «Фрунзенская», погибла

В результате падения с платформы на рельсы на станции метро "Фрунзенская" около 09:00 утра четверга погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 03:06
Путешествия

Туроператоры отчитались о турах за рубеж по 38 руб

Восемь туроператоров заявили цифры, согласно которым средняя стоимость зарубежных туров у них не превысила 1 тыс. руб. До сих пор в списке туроператоров с самыми дешевыми турами лидировали компании с Дальнего Востока.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено вчера в 10:50
Авто

Toyota выпустит спецсерию Mark X, а потом снимет седан с производства

Японский автопроизводитель Toyota принял решение о снятии с производства седана Mark X. Произойдет это уже в конце текущего года.
Обновлено вчера в 07:28
Энергетика

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

Обновлено вчера в 17:03
Шоу-бизнес

Директор Юлии Началовой рассказала, что станет с платьями певицы

Анна Исаева рассказала, что станет с многочисленными платьями певицы.
Обновлено вчера в 20:46
Религия

У православных христиан — Чистый четверг

Сегодня, 25 апреля, православные христиане отмечают Великий четверг, который еще называют Чистым.
Обновлено в 02:49
Политика

МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления

Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия

Очередной взрыв прогремел на Шри-Ланке

Утром 25 апреля прогремел новый взрыв неподалеку от столицы Шри-Ланки — Коломбо. Об этом сообщает телеканал News 1st.
Обновлено в 01:03
Политика

Ким Чен Ын назвал Россию «дружественным великим соседом»

Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес

Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ

Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия

На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое

При пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2, который вспыхнул рано утром в четверг, погибли трое сотрудников энергообъекта.
Обновлено вчера в 23:08
Космос

Роскосмос опубликовал характеристики новой ракеты

Обновлено в 03:21
Политика

У здания Рады проходит акция в поддержку закона о языке

Более 200 человек проводят акцию у здания Верховной рады Украины в поддержку принятия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает его использование практически во всех сферах жизни, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях

Елена Яковлева призналась, что не хочет стареть, поэтому в свои 58 лет борется за молодость и делает пластические операции.
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие

Западных экспертов беспокоят гребные винты «Белгорода»

Обновлено вчера в 10:16
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ненадолго превысила $75 за баррель.
Обновлено в 03:36
Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу в дерби с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Обновлено вчера в 23:13
Футбол

Новичка «Аякса» заставили исписывать лист признаниями любви к клубу

Когда-то Схерпена писал в своих социальных сетях, что "Фейеноорд" более хороший клуб, чем "Аякс".
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Уфе у экс-полицейского изъяли имущество на 34 млн рублей

Как сообщила прокуратура республики, также ему пришлось заплатить 13 млн рублей за счет стоимости имущества, которое он успел продать, и двух квартир в Евпатории, на которые он не оформил собственность после покупки.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В Иркутске осудили убийц ювелира из Таганрога

В Иркутске суд вынес приговор в отношении убийц торгового представителя ювелирной компании из Таганрога Натальи Мулиховой.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке

В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено вчера в 10:34
Экономика

Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах

Министерство обороны России не увидело новость или сенсацию в расследовании Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщили РБК в министерстве.
Обновлено вчера в 13:38
Игры

Дополнений к Devil May Cry 5 не будет

Продюсер игры Devil May Cry 5 Мэтт Уолкер написал пост на своём аккаунте в Twitter, в котором подтвердил, что компания Capcom не собирается выпускать какие-либо дополнения для игры, поскольку, по его словам, проект полностью и успешно завершен.
Обновлено вчера в 13:47
Шоу-бизнес

Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»

Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 13:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
X5 Retail Group
Одна из ведущих российских мультиформатных продуктовых розничных компаний. Управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами «Перекрёсток», гипермаркетами «Карусель» и магазинами «шаговой доступности» под брендом «Перекрёсток Экспресс». Рыночная доля по выручке по итогам 2018 года составила 10,7%. Акции в форме глобальных депозитарных расписок котируются на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное