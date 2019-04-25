Экономика
Прибыль владельца «Пятерочек» выросла на 65% за кварталВедомости 03:10
Чистая прибыль крупнейшего в стране продовольственного ритейлера X5 Retail Group за I квартал 2019 г. выросла на 65,2% до 9,3 млрд руб. Ритейлер раскрыл результаты по МСФО. X5 управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель».
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Ким Чен Ын назвал Россию «дружественным великим соседом»
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Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 22:17
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Западных экспертов беспокоят гребные винты «Белгорода»
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Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ненадолго превысила $75 за баррель.
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Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу в дерби с «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.
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Футбол
Новичка «Аякса» заставили исписывать лист признаниями любви к клубу
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Происшествия
В Уфе у экс-полицейского изъяли имущество на 34 млн рублей
Как сообщила прокуратура республики, также ему пришлось заплатить 13 млн рублей за счет стоимости имущества, которое он успел продать, и двух квартир в Евпатории, на которые он не оформил собственность после покупки.
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Происшествия
В Иркутске осудили убийц ювелира из Таганрога
В Иркутске суд вынес приговор в отношении убийц торгового представителя ювелирной компании из Таганрога Натальи Мулиховой.
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Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
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Экономика
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Дополнений к Devil May Cry 5 не будет
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Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»
Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 13:24