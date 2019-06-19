Финансы

Прибыль российских банков за пять месяцев выросла в 1,6 разаТАСС 11:01

Прибыль банков РФ за пять месяцев 2019 года выросла на 64% и достигла 867 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Российские банки заработали в 1,6 раза больше, чем прошлом году

Комсомольская правда17:49

Прибыль банковского сектора России в 2019 году выросла на 64,5%

REGNUM17:21

ЦБ спрогнозировал увеличение показателей кредитования населения на 15-20%

Единый банквчера в 17:30

Российские банки с начала года увеличили прибыль почти на 65%

Аргументы и Факты13:08

Прибыль российских банков за пять месяцев выросла в 1,6 раза

ТАСС11:01

Прибыль банковского сектора России выросла более чем в 1,5 раза

Rambler News Service10:46

Прибыль российских банков за пять месяцев выросла на 64,5%

Коммерсантъ16:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:34, Вашингтон
Политика

Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкой

Обновлено в 14:37
Здоровье

В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить

Как пишет «Российская газета», об этом заявила Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
Обновлено в 12:06
Космос

Холодный гало-газ вращается как галактические диски

Почти десять лет назад теоретические модели предсказывали, что угловой момент вращающегося холодного гало-газа частично компенсирует гравитационную силу, тянущую его к галактике, тем самым замедляя скорость аккреции газа и удлиняя период роста диска.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Обнародована видеозапись жесткой посадки самолета с Киркоровым

Российский исполнитель Филипп Киркоров на своей странице в Instagram обнародовал видеозапись жесткой посадки самолета, в котором он летел с детьми.
Обновлено в 19:33
Политика

Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

Губернатор Пензенской области рассказал о ситуации в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что ситуация в Чемодановке после массовой драки, в результате которой погиб человек, нормализована, в селе дежурит патруль сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 17:33
Авто

АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором

Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.
Обновлено в 04:55
Политика

В Саудовской Аравии прокомментировали доклад ООН по делу Хашукджи

Доклад спецдокладчика ООН по делу саудовского журналиста Джамаля Хашукджи содержит явные противоречия, заявил в среду государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Из-за брошенного рюкзака оцепили территорию Белого дома

Как отмечается, неизвестный мужчина бросил рюкзак недалеко от Белого дома.
Обновлено в 16:56
Армия и оружие

Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в Донбассе

Обновлено в 20:16
Космос

Неподалеку от Солнечной системы нашли самую похожую на Землю планету

Обновлено в 11:30
Происшествия

В ДТП с автобусом в Челябинской области погибли два пассажира

В результате аварии с участием рейсового автобуса, бензовоза и катка, произошедшей на трассе М5 «Урал» в Челябинской области, погибли два пассажира.
Обновлено в 11:01
Технологии

Бионические протезы и плавучий город: в технопарке КГТУ инноваторы представили свои проекты

В технопарке КГТУ создали целый аппаратный комплекс, так называемую «сетевую лабораторию».
Обновлено в 10:07
Футбол

Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
Обновлено в 16:57
Политика

Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса

Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.
Обновлено в 12:34
Политика

Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено в 14:50
Общество

РЖД опровергли информацию о сбое в продаже билетов через сайт

РЖД не имеют сбоев в продаже билетов через сайт на поезда дальнего следования, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны приняло решение изменить практику присвоения звания старшего лейтенанта, чтобы уравнять выпускников гражданских и военных вузов, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 00:49
Технологии

YouTube может перенести детский контент на отдельную платформу

Корпорация Google и руководство видеохостинга YouTube всерьез думают над тем, чтобы перенести весь детский контент в отельный продукт.
Обновлено в 19:01
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев прервал молчание в годовщину смерти Жанны Фриске

Артистка скончалась от рака в 2015 году. Однако спустя четыре года он прервал молчание.
Обновлено в 18:00
Политика

В посольстве России в США оценили приговор россиянину Олегу Тищенко

Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко вынесен судом США по надуманному обвинению, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Обновлено в 18:45
Происшествия

Более 9 тыс. человек эвакуированы в Канаде из-за лесных пожаров

Обновлено в 20:23
Общество

Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года

В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда»

Пожар произошел на территории завода «Советская звезда» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.
Обновлено в 15:52
Общество

Задания ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

Правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.
Обновлено в 01:59
Общество

Ilta-Sanomat (Финляндия): миллионы мух захватили российский поселок (Ilta-Sanomat)

Мухи, «захватившие» поселок Лазоревый в Свердловской области, вероятно, являются трупными мухами.
Обновлено в 18:00
Происшествия

В США сошел с рельсов поезд с оружием

Обновлено в 15:47
Экономика

В России планируется увеличить пособия по уходу за ребенком

Глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил увеличить выплаты пособия по уходу за ребенком до прожиточного минимума определенного региона.
Обновлено вчера в 14:28
Путешествия

АТОР: российские туристы все больше стараются экономить на отдыхе

По словам Ломидзе, сегмент бюджетного отдыха растет.
Обновлено в 06:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное