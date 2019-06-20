Прибыль российских банков за пять месяцев выросла на 64,5%Коммерсантъ 16:57

Прибыль российских банков за пять месяцев увеличилась на 64,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (с 527 до 867 млрд руб.).

Прибыль российских банков за пять месяцев выросла на 64,5%

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