Прибыль российских банков за пять месяцев выросла на 64,5%Коммерсантъ 16:57

Прибыль российских банков за пять месяцев увеличилась на 64,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (с 527 до 867 млрд руб.).

Прибыль российских банков за пять месяцев выросла на 64,5%

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Футбол Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Парагвай Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Парагвая в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Происшествия Обнародована видеозапись жесткой посадки самолета с Киркоровым Российский исполнитель Филипп Киркоров на своей странице в Instagram обнародовал видеозапись жесткой посадки самолета, в котором он летел с детьми.

Хоккей Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи» "Харт Трофи" вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. https: / / twitter.com / PR_NHL / status / 1141531269811134464 Кроме Кучерова на награду претендовали форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби и нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.

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Происшествия Квартиру погибшего депутата Рады Тымчука ограбили Из квартиры погибшего депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука пропали драгоценности.

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Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального Собрания «Парламентская газета».