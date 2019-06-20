Финансы
Прибыль российских банков за пять месяцев выросла на 64,5%Коммерсантъ 16:57
Прибыль российских банков за пять месяцев увеличилась на 64,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (с 527 до 867 млрд руб.).
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 23:41, Вашингтон
Экономика
Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию
Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
ВС Ирана сообщили о сбитом беспилотнике США
Обновлено в 23:29
Футбол
Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Парагвай
Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Парагвая в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Обновлено в 23:18
Происшествия
Обнародована видеозапись жесткой посадки самолета с Киркоровым
Российский исполнитель Филипп Киркоров на своей странице в Instagram обнародовал видеозапись жесткой посадки самолета, в котором он летел с детьми.
Обновлено в 19:33
Хоккей
Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»
"Харт Трофи" вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. https: / / twitter.com / PR_NHL / status / 1141531269811134464 Кроме Кучерова на награду претендовали форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби и нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид.
Обновлено в 23:29
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Политика
В Минске не удалось согласовать условия нового перемирия в Донбассе
Участники заседания контактной группы по Донбассу в Минске не смогли согласовать условия нового перемирия и сроки разведения сил в станице Луганской.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Квартиру погибшего депутата Рады Тымчука ограбили
Из квартиры погибшего депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука пропали драгоценности.
Обновлено в 21:19
Политика
Доказательством по делу MH17 стала переписка в соцсетях
Одним из доказательств в докладе международной следственной группы о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе стала переписка в соцсетях.
Обновлено в 22:40
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Обновлено в 18:07
Политика
США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17
Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:40
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
Обновлено в 12:03
Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Рыбаки из КНДР пытались задержать российскую яхту в Японском море
Неизвестное судно, предположительно принадлежащее северокорейским рыбакам, предприняло попытку задержать российскую яхту в Японском море.
Обновлено в 05:35
Футбол
Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА
Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
Обновлено в 13:08
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности
Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Политика
Зеленский приветствовал выводы доклада о виновных в крушении MH17
Владимир Зеленский приветствует выводы доклада о крушении самолета Malaysia Airlines рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, говорится в Twitter администрации президента Украины.
Обновлено в 15:03
Политика
Трамп собрал $25 млн за день после выдвижения на второй срок
Американский лидер Дональд Трамп собрал около $25 млн пожертвований за день после выдвижения своей кандидатуры на пост президента на второй срок.
Обновлено в 16:21
Политика
WP: Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.
Обновлено в 21:29
Футбол
Дмитрий Комбаров: «„Спартак“ для меня был, есть и будет родным клубом, родным домом»
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес
Собчак снова надела обручальное кольцо
Пользователи соцсетей обсуждают, о чем может говорить появление обручального кольца на пальце телеведущей Ксении Собчак, которая недавно расторгла брак с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 12:58
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального Собрания «Парламентская газета».
Обновлено в 23:32
Экономика
Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.
Обновлено в 05:25
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08