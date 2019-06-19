Финансы

Прибыль российских банков за пять месяцев выросла в 1,6 разаТАСС 11:01

Прибыль банков РФ за пять месяцев 2019 года выросла на 64% и достигла 867 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.
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Прибыль банковского сектора России выросла более чем в 1,5 раза

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DP.RU12:30

Прибыль российских банков за пять месяцев 2019 года выросла в 1,6 раза

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Прибыль российских банков за пять месяцев выросла в 1,6 раза

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США внесли в санкционные списки небанковскую кредитную организацию ООО "Русское финансовое общество", говорится в распространенном сообщении минфина Соединенных Штатов.
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СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте

Сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области инициировали проверку в связи с видеообращением к президенту России жителей города Асбеста, проживающих несколько лет в аварийных домах.
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Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РФ

Наиболее дорогая сельскохозяйственная земля находится на юге России. В Краснодарском крае стоимость гектара составляет 130 тысяч рублей.
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Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в среду в администрации района прошли обыски.
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В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2»

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