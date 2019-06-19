Финансы
Прибыль российских банков за пять месяцев выросла в 1,6 разаТАСС 11:01
Прибыль банков РФ за пять месяцев 2019 года выросла на 64% и достигла 867 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.
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