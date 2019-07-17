Финансы

Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублейТАСС 03:30

Прибыль российского банковского сектора по итогам первого полугодия 2019 года превысила отметку в 1 трлн рублей. Об этом сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России о развитии банковского сектора.
Читать в источнике
Обсудить4

Подробнее о событии

Банки показали рекордный 1 трлн руб. прибыли за полгода

РБК06:18

Прибыль банков РФ за 6 месяцев увеличилась на 58,5%

Finam.Ru03:09

Российские банки за первое полугодие получили более 1 трлн руб. прибыли

Интерфакс03:50

Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублей

ТАСС03:30

Прибыль российских банков превысила 1 трлн рублей

Rambler News Service03:23

Прибыль банков РФ в I полугодии превысила 1 трлн рублей

ПРАЙМ03:15

Российские банки получили более 1 трлн рублей прибыли за первое полугодие 2019 года

Коммерсантъ05:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 08:25, Вашингтон
Армия и оружие

Российский вертолет «Ансат» получит новый навигационный пульт

Обновлено в 06:42
Культура

Музею Пушкина в Вяземах передали пианино и рояль, изъятые по делу экс‑министра Кузнецова

Фирмы C. Bechstein и Seiler являются немецкими компаниями, которые уже 150 лет создают инструменты для профессионалов своего дела и зарекомендовали себя на мировом рынке искусства.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Журналиста Голунова вызвали в Следственный комитет

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого в июне обвиняли по делу о сбыте наркотиков, и его защитников вызвали в Следственный комитет.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии

Обновлено в 04:54
Политика

Зеленский устроил скандал в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили в среду во время визита главы государства на Николаевщину.
Обновлено в 05:50
Культура

Дочь Юрия Кузнецова опровергла сообщения о госпитализации актера

Обновлено в 07:52
Армия и оружие

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Политика

В деле о MH17 найдены новые свидетели

Обновлено в 06:33
Культура

В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления

Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
Обновлено вчера в 12:13
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Авто

Обновленный Hyundai Solaris рассекречен на фото

Китайские СМИ опубликовали первые фотографии рестайлингового бюджетника Hyundai Verna, известного в России под названием Solaris.
Обновлено в 04:27
Общество

Станцию метро «Стахановская» оформят в стиле конструктивизма

Ранее сообщалось, что станция "Юго-Восточная" будет оформлена в среднеазиатском стиле.
Обновлено в 06:33
Общество

Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя

Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Гаджеты

Xiaomi представит смартфон на чистом Android на неделю раньше

По данным источника, в Испании презентация Xiaomi Mi A3 состоится уже 17 июля 2019 года.
Обновлено 15 июля в 10:35
Политика

Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе

ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
Обновлено в 04:37
Общество

В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»

В России предложили создать специальный телефон для школьников — «шкулфон».
Обновлено вчера в 23:00
Музыка

София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта

В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие

Ударный вертолет Ка-52К сможет эвакуировать раненых с корабля на берег

Корабельный ударный вертолет Ка-52К "Катран" в отличие от базового сухопутного Ка-52 "Аллигатор" получил внешнюю подвеску для эвакуации раненых с корабля на берег.
Обновлено в 06:34
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

Обновлено в 01:05
Армия и оружие

В России проходит испытания легкий наземный робот-сапер «Скорпион»

Опытный образец легкого наземного робота-сапера "Скорпион" проходит испытания в инженерных войсках России, сообщило Минобороны.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Американский истребитель совершил аварийную посадку в Польше

Обновлено в 08:08
Общество

Голодец поручит властям регионов провести ревизию заброшенных усадеб

Если бы у каждой усадьбы был такой владелец, и она была бы доведена до такого состояния, как усадьба Середниково, то была бы другая Россия, потому что Россия - это страна усадеб.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похвастался подарком от Линды

Продюсер Максим Фадеев в Instagram рассказал, что в далеком 1996 году получил в подарок от своей тогдашней подруги певицы Линды пса по кличке Чен.
Обновлено вчера в 23:48
Футбол

Форвард сборной Швеции рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»

Новичок «Краснодара» нападающий Маркус Берг рассказал, почему он принял решение отправиться в чемпионат России.
Обновлено в 07:49
Финансы

ЦБ рекомендовал банкам не навязывать страховки к льготной ипотеке

Банк России разослал в банки письмо с рекомендацией не предлагать к льготной ипотеке страховки и другие дополнительные платные услуги, прямо не упомянутые в правилах предоставления банкам субсидий на льготные процентные ставки.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену

Создатель шоу "Холостяк" оказался в центре скандала. Супруга 55-летнего Майка Флейса обвинила продюсера в домашнем насилии.
Обновлено в 07:48
Политика

Почти 70% россиян хорошо относятся к Украине — ВЦИОМ

ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян в целом хорошо относятся к Украине, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие

Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»

Впервые модель лодки типа "Пиранья" П-750Б с ВНЭУ представили в июне на прошедшем в Санкт-Петербурге военно-морской салоне.
Обновлено в 02:32
Политика

Зеленскому поступило предложение выкупить Крым и Донбасс

Президент Украины Зеленский мог бы выкупить Крым у России в рассрочку.
Обновлено в 07:30
Футбол

«Челси» презентовал новую выездную форму белого цвета

Пресс-служба "Челси" презентовала новый выездной комплект формы на сезон 2019/2020.
Обновлено в 04:58
Главное