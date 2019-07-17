Финансы

Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублейТАСС 03:30

Прибыль российского банковского сектора по итогам первого полугодия 2019 года превысила отметку в 1 трлн рублей. Об этом сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России о развитии банковского сектора.
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Российские банки в январе-мае выдали ипотеки на 1 трлн рублей

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Банки показали рекордный 1 трлн руб. прибыли за полгода

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Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублей

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Прибыль банков РФ в I полугодии превысила 1 трлн рублей

ПРАЙМ03:15

Российские банки за первое полугодие получили более 1 трлн руб. прибыли

Интерфакс03:50
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Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира

Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
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Отели, которые увеличили стоимость отдыха, не досчитались туристов. В итоге бизнес Турции возвращается к первоначальным ценам.
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