Финансы
Прибыль банков РФ в I полугодии превысила 1 трлн рублейПРАЙМ 03:15
"Прибыль (нетто) банковского сектора за первое полугодие 2019 года составила 1,005 триллиона рублей против 634 миллиардов рублей в январе-июне 2018 года", — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:51, Вашингтон
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Обновлено в 02:32
Транспорт
Дороги на 70% территории России разрешили сделать платными
«Комитет Госдумы по транспорту 16 июля одобрил поправки, разрешающие взимать плату за проезд на автодорогах и мостах Крайнего Севера (70% территории России входят в эту зону) при отсутствии альтернативного бесплатного проезда», — пишет газета «Коммерсант».
Обновлено в 01:00
Политика
Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России
Семьи людей, погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, обратились к России в связи с пятой годовщиной трагедии.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
Технологии
LG выпустила капсульную пивную машину
LG Electronics выпустила капсульную пивную машину, чтобы соблазнить любителей пива, которые хотят насладиться свежеприготовленным напитком дома, сообщает ЕНВ.
Обновлено вчера в 13:28
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс-Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка
Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Обновлено в 00:30
Футбол
В английской премьер-лиге поменялся регламент
С сезона-2019/20 английская премьер-лига будет применять новые правила при составлении турнирной таблицы, сообщает BBC.
Обновлено вчера в 17:41
Общество
Россияне стали меньше бояться повторения Чернобыльской катастрофы
Повторения Чернобыльской катастрофы боится почти каждый третий россиянин, однако 20 лет назад эта цифра была вдвое больше, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс" в среду.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Интернет
Основатели Prisma запустили мессенджер, который ищет чаты с помощью камеры и геолокации
Создатели фотосервиса Prisma Алексей Моисеенков и Арам Харди запустили приложение с групповыми чатами Capture.
Обновлено в 02:32
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Самолет МЧС готовится к экстренной посадке в Жуковском
Самолет МЧС Ил-76, вылетевший в Иркутск, готовится к экстренной посадке в аэропорту Жуковского из-за сработавшего датчика неисправности гидравлической системы.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
Какой праздник отмечают 17 июля
Многим интересно, какой праздник отмечают 17 июля.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Военным в России запретят рассказывать о службе
Согласно проекту указа главы государства, призванного обновить дисциплинарный устав армии, Минобороны планирует запретить размещать в интернете и СМИ информацию о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении.
Обновлено вчера в 10:53
Авто
Mercedes-Benz может отказаться от производства пикапа X-Class
Корпорация отказалась от производства пикапа X-Class 2017 года.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Суд Амстердама отложил вынесение решения о «скифском золоте»
В результате возник вопрос, какой стране возвращать коллекцию «скифского золота», содержащую более 2 тыс. экспонатов.
Обновлено вчера в 10:45
Футбол
«Рубин» предлагал Глушакову контракт с зарплатой 300 тысяч евро
«Рубин» предлагал ему годичный контракт и оклад в размере около 300 тысяч евро.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Мужчина попытался ввезти в Испанию полкилограмма кокаина под париком
В аэропорту Барселоны задержали 65-летнего мужчину из колумбийской Боготы.
Обновлено вчера в 23:31
Кино
Скончалась актриса Ольга Вяликова
Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск «скорой»
Если же пациенту не нанесен ощутимый вред, но препятствование работе медиков все-таки сказалось на его здоровье, штраф составит от четырех до восьми тысяч рублей – в этом случае по статье КоАП.
Обновлено вчера в 09:38
Культура
Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале
Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Российский город попал в сотню самых безопасных в мире
Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Трамп прокомментировал принятую конгрессом резолюцию о расизме
Президент США Дональд Трамп прокомментировал резолюцию, принятую конгрессом, в которой осуждаются его «расистские высказывания» в адрес некоторых членов палаты представителей.
Обновлено в 01:12