Финансы

Прибыль банков РФ в I полугодии превысила 1 трлн рублейПРАЙМ 03:15

"Прибыль (нетто) банковского сектора за первое полугодие 2019 года составила 1,005 триллиона рублей против 634 миллиардов рублей в январе-июне 2018 года", — говорится в сообщении.
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Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублей

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Прибыль российского банковского сектора за первую половину 2019 года превысила 1 трлн рублей

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Прибыль банков РФ в I полугодии превысила 1 трлн рублей

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