Финансы

Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублейТАСС 03:30

Прибыль российского банковского сектора по итогам первого полугодия 2019 года превысила отметку в 1 трлн рублей. Об этом сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России о развитии банковского сектора.
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Прибыль банков РФ превысила триллион рублей

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