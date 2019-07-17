Финансы
Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублейТАСС 03:30
Прибыль российского банковского сектора по итогам первого полугодия 2019 года превысила отметку в 1 трлн рублей. Об этом сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России о развитии банковского сектора.
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