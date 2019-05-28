Энергетика
Прибыль от продажи бензина на АЗС упала почти до нуляRusvesna.su 09:13
Прибыльность от продажи бензина на АЗС снизилась в 10 раз с начала 2019 года, почти до нуля. Чистая маржа, которую получают независимые АЗС и нефтебазы, упала до околонулевых значений, свидетельствуют данные журнала Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
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Коэффициент маржинальной доходности продаж бензина на российских АЗС с начала года упал до 8,1–11,3% в европейской части и до 5,6–7,9% в Сибири. Это на порядок ниже нормальных рыночных значений в 20% на этом рынке, говорится в отчете Thomson Reuters Kortes от 27 мая, который поступил в РБК.РБК00:00
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