Энергетика

Прибыль от продажи бензина на АЗС упала почти до нуляКапитал страны 12:50

Официальный представитель «Российского топливного союза» заявил о том, что с начала текущего года прибыли от продажи автомобильного топлива на заправочных станциях сократились более чем в 10 раз, сообщает «РБК».
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Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль

Коэффициент маржинальной доходности продаж бензина на российских АЗС с начала года упал до 8,1–11,3% в европейской части и до 5,6–7,9% в Сибири. Это на порядок ниже нормальных рыночных значений в 20% на этом рынке, говорится в отчете Thomson Reuters Kortes от 27 мая, который поступил в РБК.
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