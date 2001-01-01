Экономика
Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30%РБК 13:53
Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:06, Ашберн
Политика
Стали известны первые результаты выборов президента Абхазии
Обновлено в 18:41
Происшествия
В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Общество
Средства у банковских клиентов похищают со ссылкой на известных аналитиков
Средства у банковских клиентов похищают со ссылкой на известных аналитиков В попытках похитить деньги граждан мошенники начали пользоваться именами известных финансовых аналитиков, звучащими в СМИ.
Обновлено в 18:32
Гаджеты
Стали известны характеристики Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут оснащены процессорами MediaTek Helio G90T, передает gagadget.com со ссылкой на главу бренда Redmi Лю Вейбинга.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
Два человека погибли в ДТП под Саратовом
Обновлено в 18:56
Политика
В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности
В комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрили идею принять закон, который обяжет сотрудников Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить.
Обновлено в 10:20
Кино
Депардье сыграет Брежнева в фильме о Пражской весне
Обновлено в 18:37
Происшествия
Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку
Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
Обновлено в 12:34
Общество
Росгвардия купит пистолеты-электрошокеры на 3,7 млн рублей
Росгвардия разместила тендер на покупку 430 пистолетов-электрошокеров «Шторм». Стоимость закупки оценивается в 3 млн 741 тыс. руб.
Обновлено в 05:17
Политика
Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума»
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.
Обновлено 23 августа в 14:41
Космос
Некоторые экзопланеты могут иметь более разнообразную жизнь, чем Земля
Новое исследование показало, что на некоторых экзопланетах условия для жизни могут быть лучше, чем на Земле.
Обновлено 23 августа в 08:53
Происшествия
Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено в 03:20
Футбол
Голы Ломовицкого и Луценко помогли «Арсеналу» победить «Оренбург»
Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На 23-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу полузащитника Александра Ломовицкого.
Обновлено в 16:59
Технологии
За рубежом заинтересовались космической медициной РФ
Зарубежные партнеры проявили интерес к разработкам космической медицины, созданным в России.
Обновлено в 18:25
Армия и оружие
Украинский военный командир погиб на Донбассе
Обновлено в 18:00
Политика
Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поцеловала президента США Дональда Трампа во время фотосессии по итогам окончания второго дня саммита G7.
Обновлено в 15:11
Культура
Актер Олег Меньшиков экстренно госпитализирован в реанимацию
Обновлено в 04:50
Наука
Мозг обезьян уменьшался и увеличивался в процессе эволюции
Обновлено 23 августа в 17:15
Киберспорт
IceFrog поздравил OG с победой на The International 2019
Разработчик Dota 2 Абдул «IceFrog» Измаил поздравил OG с победой на The International 2019, ретвитнув свой прошлогодний пост в твиттере.
Обновлено в 09:29
Политика
Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.
Обновлено вчера в 18:56
Общество
Бюст Юрия Гагарина установят в американском Кливленде
Бюст первого космонавта Юрия Гагарина будет открыт на Аллее славы Русского культурного сада, действующего при парке Рокфеллера в Кливленде В США.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено в 15:23
Музыка
Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу
Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Наука
Теломеры помогли мышиным клеткам остаться стволовыми
Испанские исследователи обнаружили белок, который не только отвечает за «молчание» теломерной ДНК, но и поддерживает клетки в стволовом состоянии.
Обновлено 23 августа в 12:22
Политика
Еще одна страна отозвала признание независимости Косова
В июле Центральноафриканская республика (ЦАР) стала четырнадцатым государством, отозвавшим признание независимости Косова.
Обновлено в 18:50
Политика
Макрон рассказал о позиции стран G7 по Ирану
Обновлено в 08:08
Кино
Трамп поздравил Шона Коннери с днем рождения
Президент США Дональд Трамп поздравил известного голливудского актера Шона Коннери с днем рождения.
Обновлено в 13:18