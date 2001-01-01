Экономика

Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30%РБК 13:53

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Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.
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