Энергетика
Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30%РБК 13:53
Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
Происшествия
Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку
Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
Обновлено в 12:34
Футбол
«Тоттенхэм» дома уступил «Ньюкаслу»
Лидирует Ливерпуль, победивший во всех трех встречах. Тоттенхэм дома уступил Ньюкаслу 0:1. Вулверхэмптон поделил очки с Бернли 1:1.
Обновлено в 13:29
Политика
В Кремле оценили возможность приглашения Путина на G7 в США
Обновлено в 03:09
Футбол
Олег Кононов: «Впереди тяжелый матч с „Брагой“. Поэтому надо копить энергию, восстанавливаться»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы в матча 7-го тура чемпионата России над «Крыльями Советов» поделился впечатлениями от игры.
Обновлено в 14:13
Кино
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Картина выйдет в прокат 10 ноября. Тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие» — El Camino: A Breaking Bad Movie — появился в сети.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками
В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:12
Космос
Рогозин рассказал о тренировках к перестыковке «Союза» с МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о подготовке экипажа корабля «Союз МС-13» к перестыковке с Международной космической станцией.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Москву вертолетом доставили ребенка, на которого упала дверь
Санитарный вертолет Московского авиационного центра доставил в больницу Москвы ребенка, на которого упала металлическая дверь в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Обновлено в 13:12
Футбол
«Ростов» победил «Рубин» в сложнейшем матче
ФК «Ростов» одержал волевую победу, обыграв в сложнейшем матче казанский «Рубин» со счетом 2:1. Поединок проходил на «Ростов Арене».
Обновлено в 14:11
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено в 12:45
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Компании из Китая приобрели более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Более 50% акций украинского завода «Мотор Сич», сотрудники которого занимаются производством авиационных двигателей, приобрели китайские компании Skyrizon и Xinwei Group.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Ленобласти в аварии погиб мотоциклист и пострадали двое детей
Двумя днями раньше, 23 августа под Петербургом произошло еще одна авария, в результате которой погиб мотоциклист.
Обновлено в 13:10
Политика
Reuters: Иран запросил у Запада разрешить экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки
Иран запросил разрешение на экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки в качестве жеста доброй воли Запада.
Обновлено в 12:22
Происшествия
В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве
Мужчина, застреленный в пятницу в берлинском районе Моабит, оказался 40-летним гражданином Грузии, по подозрению в убийстве задержан 49-летний россиянин, сообщила прокуратура Берлина.
Обновлено вчера в 14:29
Путешествия
Исследователи выяснили, сколько россиян трут памятники на удачу
По данным опроса туристического сервиса Туту.ру, 57% жителей России считают, что прикосновения наносят вред скульптурам, а потому не трут их на удачу.
Обновлено в 01:10
Технологии
Из-за санкций США Huawei потеряет около 10 млрд долларов
Представители компании заявили, что ожидали намного больше потерь из-за санкций, но в результате предварительные подсчеты показали, что потери составят около 10 млрд долларов.
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Культура
Актера Олега Меньшикова экстренно доставили в реанимацию
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево
"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Ранее стало известно о том, что подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» осуществили пуски баллистических ракет «Булава» и «Синева» из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.
Обновлено вчера в 07:30
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel
Обновлено в 10:12