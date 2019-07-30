По данным исследовательской компании Kantar, по сравнению с маем, когда компания была включена в черный список, сокращение продаж в вышеупомянутых странах составило 9%. Однако Huawei удалось компенсировать эти потери за счет резкого увеличения продаж в Китае.

Huawei увеличила выручку на 23% за счет роста продаж в Китае

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Авто Объявлены российские комплектации нового Suzuki Jimny Рублевые ценники на Suzuki Jimny нового поколения пока еще не названы.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.

Армия и оружие Самолеты ВКС РФ отбили две массированные атаки боевиков в Сирии 29 июля российская авиация помогла отбить две массированные атаки отрядов боевиков на позиции армии Сирии.

Происшествия Пожар в Самаре распространился на восемь домов Пожар в Железнодорожном районе Самары, где горят три частных жилых дома, распространился еще на пять нежилых построек, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

Культура Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Политика «Лгуны и непрофессионалы»: Кличко обратился к Зеленскому Мэр Киева Виталий Кличко записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Музыка Кэти Перри признана виновной в плагиате Как уточняется, присяжные признали Кэти Перри виновной в умышленном или неумышленном плагиате музыки из композиции Joyful Noise, автором которой является американский рэпер Маркус Грей, более известный под псевдонимом Flame.

Шоу-бизнес Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста Артиста заметили на борту самолета с неизвестной женщиной. В сети обсуждают слухи о возможном разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории.

Шоу-бизнес Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein» 29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.

Финансы Курс евро поднялся выше 71 рубля Курс евро на торгах во вторник, 30 июля, поднялся выше отметки в 71 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия Приемную «Единой России» подожгли в Новосибирске Общественная приемная «ЕР» в Первомайском районе города на улице Аксёнова, 48 загорелась в ночь на 29 июля.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Кино В сети появился дебютный трейлер фильма «Маяк» с Робертом Паттинсоном В апреле создатели черно-белого хоррора «Маяк» порадовали поклонников Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо первыми кадрами.

Шоу-бизнес Гоген Солнцев узнал о смерти отца только через год Гоген Солнцев решил в очередной раз стать участником шоу "Прямой эфир" и рассказать о смерти своего отца.

Футбол Стала известна общая стоимость трансфера Малкома в «Зенит» Общая стоимость трансфера полузащитника «Барселоны» Малкома в «Зенит» составит около € 50 млн, сообщает РБК.

Общество Полиция Москвы предупредила, что акция оппозиции 3 августа незаконна Столичная полиция призвала граждан не участвовать в несогласованном мероприятии оппозиции в Москве 3 августа.

Политика Крымчан оскорбляет особый порядок выдачи виз в Европу Абажер считает, что подобный порядок выдачи виз жителям Крыма является нарушением свободы передвижения.

Политика Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17 Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.

Здоровье Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.

Политика Затраты на создание русскоязычного канала оценили на Украине Глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар оценила затраты на создание всемирного русскоязычного канала Украиной.

Происшествия Вооруженный ножом корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом Вооруженный ножом корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом, которая находилась в 2 км от берега Франции.

Путешествия С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.