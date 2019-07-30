Экономика
Huawei увеличила выручку на 23% за счет роста продаж в КитаеКоммерсантъ 08:46
По данным исследовательской компании Kantar, по сравнению с маем, когда компания была включена в черный список, сокращение продаж в вышеупомянутых странах составило 9%. Однако Huawei удалось компенсировать эти потери за счет резкого увеличения продаж в Китае.
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Экономика
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Рублевые ценники на Suzuki Jimny нового поколения пока еще не названы.
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Самолеты ВКС РФ отбили две массированные атаки боевиков в Сирии
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Обновлено в 06:13
Финансы
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Общественная приемная «ЕР» в Первомайском районе города на улице Аксёнова, 48 загорелась в ночь на 29 июля.
Обновлено в 08:26
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Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Кино
В сети появился дебютный трейлер фильма «Маяк» с Робертом Паттинсоном
В апреле создатели черно-белого хоррора «Маяк» порадовали поклонников Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо первыми кадрами.
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Гоген Солнцев решил в очередной раз стать участником шоу "Прямой эфир" и рассказать о смерти своего отца.
Обновлено 28 июля в 02:25
Футбол
Стала известна общая стоимость трансфера Малкома в «Зенит»
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Столичная полиция призвала граждан не участвовать в несогласованном мероприятии оппозиции в Москве 3 августа.
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Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
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Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
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Затраты на создание русскоязычного канала оценили на Украине
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Происшествия
Вооруженный ножом корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом
Вооруженный ножом корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом, которая находилась в 2 км от берега Франции.
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Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
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Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
В ответ Небензя призвал "секретариат ООН и специализированные агентства организации не спешить опубликовывать непроверенную информацию".
Обновлено в 13:17