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Финансы Финансы Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.

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