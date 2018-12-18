Финансы
Прибыль банковского сектора России за 11 месяцев выросла в 1,5 раза
Прибыль банковского сектора России за 11 месяцев выросла в 1,5 разаТАСС08:27
Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года и составила 1 трлн 279 млрд рублей, сообщил Банк России.
ТАСС08:27
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Финансы
Рубль незначительно растет к доллару и евро
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Финансы
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Торги во вторник фондовый рынок России начал в минусе на фоне негативных внешних сигналов.
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Финансы
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Финансы
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Обновлено в 03:26
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Эксперты рассказали, каким будет курс рубля к концу декабря
По мнению эксперта, курс доллара к концу недели дойдет до отметки в 66,2 рубля.
Обновлено в 06:16
Финансы
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Финансы
Риски новых санкций переходят в 2019 год
Риски новых санкций не ушли с радаров и будут продолжать оказывать давление на российский рынок в течение 2019.
Обновлено в 08:40
Финансы
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Обновлено в 05:00
Финансы
Алтайские пенсионеры получат две пенсии в декабре
До конца года пенсионеры получат пенсии и за декабрь 2018-го, и за январь 2019 года, сообщил 18 декабря на пресс-конференции руководитель алтайского отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Борис Трофимов.
Обновлено в 07:11
Финансы
Монетные площадки Банка России открылись еще в пяти городах
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Обновлено вчера в 08:15
Финансы
Аксаков объяснил, почему Россия до сих пор кредитует США
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Финансы
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